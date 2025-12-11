La crisis del Real Madrid volvió a profundizarse este miércoles con la derrota por 1-2 ante el Manchester City en el Santiago Bernabéu, un resultado que extiende la peor racha del equipo desde 2021 y deja a Xabi Alonso en una situación cada vez más comprometida. Aunque se vio una actitud más intensa que en el tropiezo reciente ante el Celta de Vigo, las estadísticas revelan un problema más profundo: el conjunto blanco recorrió 7,2 kilómetros menos que su rival y solo registró un disparo a puerta en todo el encuentro. La crisis del Real Madrid, marcada por un desplome físico y una alarmante falta de contundencia, se ha convertido en el eje del debate que rodea al técnico.

El encuentro estaba señalado como un examen crucial para Xabi Alonso, lastrado desde el inicio por un número inusual de bajas. A Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Éder Militao, David Alaba, Dean Huijsen, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga se les sumó un Kylian Mbappé obligado a ver el partido desde el banquillo por molestias en la rodilla izquierda. Con ocho ausencias de peso, el Real Madrid afrontó un duelo desigual que aun así evidenció carencias ya conocidas.

El equipo acumula solo dos victorias en sus últimos ocho partidos, una racha impropia de su historia reciente. Tras un inicio de temporada ilusionante, truncado primero por la goleada en el Metropolitano y luego sostenido brevemente por su triunfo ante el FC Barcelona, el conjunto blanco ha entrado en una dinámica negativa en Liga y en Europa. Empates ante Rayo, Elche y Girona, además de derrotas ante Celta y Manchester City, han minado la confianza en el proyecto.

No se vivía una crisis del Real Madrid de este calibre desde el cierre de la temporada 2020-2021, que derivó en la salida de Zinedine Zidane y el regreso de Carlo Ancelotti. La situación actual ha colocado a Xabi Alonso bajo una presión creciente, aunque el propio vestuario lo respaldó públicamente tras perder ante el City. El técnico pidió calma y rechazó dramatizar: recordó que el club exige resultados, pero insistió en que la temporada es larga y que aún puede revertir la situación.

Sin embargo, los datos contradicen el optimismo. La UEFA reveló que el Real Madrid no ha superado físicamente a ningún rival en la Champions: corrió menos que Olympiacos, Liverpool, Marsella, Kairat Almaty y Juventus. Ante el Manchester City, el déficit alcanzó los 7,2 kilómetros, un registro que apunta a un problema estructural más allá de la actitud. La falta de acierto también pesa: un solo tiro a puerta en 16 intentos confirma la desconexión ofensiva del equipo.

El duelo ante el City revela que el Real Madrid se encuentra un escalón por debajo de los aspirantes más sólidos de Europa. El partido del domingo será decisivo para el futuro inmediato de Xabi Alonso, que encara una jornada límite mientras el club intenta evitar que una mala racha se convierta en un colapso definitivo del proyecto.