Puerto Rico decreta duelo oficial en honor al legendario músico Rafael Ithier

Puerto Rico decretó dos días de duelo oficial para honrar la memoria del músico Rafael Ithier, figura esencial de la cultura caribeña y fundador de El Gran Combo de Puerto Rico. La gobernadora Jenniffer González anunció que el 14 y el 15 de diciembre las banderas ondearán a media asta en todo el archipiélago, como muestra del agradecimiento colectivo hacia uno de los arquitectos del sonido salsero moderno. El fallecimiento de Ithier, a los 99 años, marca el cierre de una era para la música latina y para varias generaciones que crecieron con su legado.

En un comunicado, la mandataria expresó sus condolencias en nombre del pueblo puertorriqueño a la familia y allegados del maestro. La agrupación informó que, tal como dispuso Rafael Ithier, se celebrará una única Misa Exequial el 15 de diciembre en la Catedral San Juan Bautista del Viejo San Juan a las 10:30 de la mañana. La ceremonia será abierta al público para que seguidores de toda la isla y admiradores internacionales puedan rendirle tributo. El sepelio, no obstante, se llevará a cabo en un acto privado reservado exclusivamente para la familia.

El Gran Combo, conocido como La universidad de la salsa, destacó que Ithier fue el arquitecto de un sonido que marcó generaciones. Aunque soñó inicialmente con convertirse en pelotero, su vida dio un giro a los 14 años cuando comenzó a tocar con El Hawaiano, agrupación que lo introdujo en el ambiente musical. Más adelante formó parte del Combo de Cortijo junto a Ismael Rivera, Martín Quiñones y otros pioneros que revolucionaron la música popular puertorriqueña.

Tras separarse del grupo en 1962, Ithier fundó El Gran Combo de Puerto Rico junto a Martín Quiñones y Eddie La Bala Pérez. La propuesta conquistó al público de inmediato y consolidó un repertorio histórico con éxitos como Brujería, Timbalero, Arroz con habichuela, Me liberé, Ojos chinos y Un verano en Nueva York. Su influencia ha sido reconocida repetidamente en el Día Nacional de la Salsa, incluido el homenaje de 2014 que reunió a más de 40.000 personas.

El legado de Rafael Ithier Puerto Rico permanece ligado a la identidad cultural de la isla, a la evolución de la salsa y a la formación musical de varias generaciones. Su obra continúa resonando en escenarios de todo el mundo.

El Especialito

