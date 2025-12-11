Un grave accidente en Anaheim dejó este miércoles al menos ocho peatones heridos, entre ellos varios integrantes del equipo de atletismo de la secundaria Anaheim High School. Según las autoridades, el accidente ocurrió cuando el conductor de un automóvil perdió el control de su vehículo y arrolló a las personas que se encontraban en la zona. El caso ha generado amplia atención en el condado de Orange, una región conocida por albergar el popular Parque de Disney.

El portavoz de la ciudad, Mike Lyster, confirmó que el total de heridos asciende a nueve, incluido el propio conductor, quien fue trasladado al hospital con lesiones de las que aún no se han dado detalles públicos. Entre los peatones afectados hay una persona en estado crítico, lo que ha intensificado la respuesta de los equipos de emergencia y de las autoridades locales.

El accidente en Anaheim se produjo en horas de la tarde, cuando el automóvil rojo involucrado en el choque invadió inesperadamente el área donde caminaban los estudiantes y otros transeúntes. Testigos reportaron escenas de confusión mientras paramédicos y bomberos intentaban estabilizar a las víctimas en el lugar.

La Policía de Anaheim investiga ahora las causas del incidente, incluida la posibilidad de que el conductor manejara bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas. Las autoridades no han revelado aún la identidad del conductor ni el resultado de las pruebas toxicológicas, aunque confirmaron que la investigación sigue abierta.

El distrito escolar expresó preocupación por el equipo de atletismo afectado y aseguró que está brindando apoyo a las familias. Mientras tanto, la comunidad local permanece en alerta, a la espera de actualizaciones oficiales sobre el estado de las víctimas y sobre las posibles responsabilidades penales derivadas del accidente.