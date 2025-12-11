Grupo Frontera regresa con toda la vibra en “Se Me Sale”, un video oficial que mezcla ritmo, sentimiento y esa sensación de que no puedes dejar de pensar en alguien. En el Grupo Frontera “Se Me Sale” video oficial, las escenas se sienten cálidas, auténticas y cargadas de nostalgia, como esos recuerdos que no se van aunque intentes ignorarlos. La canción combina sonidos de banda con toques modernos que hacen que el tema se pegue desde el primer acorde. La letra habla de ese latido que no se controla, ese “se me sale” que todos hemos sentido alguna vez cuando extrañar se vuelve inevitable. Es un estreno que suena a verdad y se disfruta tanto en auriculares como a todo volumen.

