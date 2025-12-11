Menu
CRC-Cannabis-SMART---main-explanation-creative_1500x250_Spanish
CAPITULO 1 - EL SECRETO DE LA MANSION (0 SIPNOSIS).pdf (1500 x 250 px)
Home/Videos/Grupo Frontera – se me sale (Video Oficial)

Grupo Frontera – se me sale (Video Oficial)

Facebook
Twitter
Pinterest
Foto: YouTube/Grupo Frontera

Grupo Frontera regresa con toda la vibra en “Se Me Sale”, un video oficial que mezcla ritmo, sentimiento y esa sensación de que no puedes dejar de pensar en alguien. En el Grupo Frontera “Se Me Sale” video oficial, las escenas se sienten cálidas, auténticas y cargadas de nostalgia, como esos recuerdos que no se van aunque intentes ignorarlos. La canción combina sonidos de banda con toques modernos que hacen que el tema se pegue desde el primer acorde. La letra habla de ese latido que no se controla, ese “se me sale” que todos hemos sentido alguna vez cuando extrañar se vuelve inevitable. Es un estreno que suena a verdad y se disfruta tanto en auriculares como a todo volumen.

¡Disfruta el video a continuación!

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Videos
Greeicy – Curándote (Official Video)
December 8, 9:00 AM
By
Videos
Amenazzy, Eladio Carrión – Felony (Video Oficial)
December 7, 9:00 AM
By
Videos
Juanes, Bomba Estéreo – Muérdeme (Official Video)
December 6, 9:00 AM
By
Videos
Reik, Gabito Ballesteros – Viernes (Video Oficial)
December 5, 9:00 AM
By
Videos
Tito “El Bambino” X Farruko – Temporal (Official Video)
December 4, 9:00 AM
By
Videos
Kany García estrena Tierra Mía (Video Oficial)
December 3, 9:00 AM
By
Videos
Romeo Santos & Prince Royce – Estocolmo (Official Video)
November 28, 11:00 AM
By
Videos
Alejandro Sanz – Las guapas (Video Oficial)
November 22, 3:01 PM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *