‘De noche’, el filme dirigido por Todd Haynes cuyo rodaje fue suspendido el año pasado tras la salida de Joaquin Phoenix, retomará su producción en marzo con Pedro Pascal y Danny Ramírez como protagonistas.

El proyecto vuelve a ponerse en marcha después de meses de incertidumbre y contará con financiación de MK2 Films, la productora independiente francesa responsable de títulos recientes como Valor sentimental y El agente secreto. Además, la compañía se encargará de las ventas internacionales de la película.

Una historia de amor en tiempos convulsos

La película De noche Todd Haynes narra una historia de amor tan apasionada como inesperada. La trama se sitúa en Los Ángeles durante la década de 1930 y sigue la relación entre un policía, interpretado por Pascal, y un profesor, encarnado por Ramírez.

Sin embargo, su vínculo pronto se ve amenazado. Ambos se convierten en el objetivo de una maquinaria política marcada por la corrupción. Por ello, se ven obligados a huir de la ciudad y refugiarse en México, donde también se desarrollará parte del rodaje.

Un relato con ecos actuales

En declaraciones recogidas por Variety, Haynes explicó que la historia surge de un periodo histórico que considera especialmente relevante hoy. Según el director, la película aborda temas como la corrupción interna, la explotación racial y el terrorismo global.

Al mismo tiempo, subrayó que el eje central es el poder del deseo y del amor. En ese sentido, destacó su capacidad para sobrevivir incluso frente a las barreras humanas más opresivas.

El regreso de Todd Haynes al drama histórico

Todd Haynes es reconocido por una filmografía que combina sensibilidad estética y profundidad emocional. Entre sus trabajos más destacados figuran Carol, Lejos del cielo y Secretos de un escándalo.

Con ‘De noche’, el cineasta vuelve a explorar un drama íntimo enmarcado en un contexto histórico complejo. De este modo, la producción se perfila como uno de los proyectos más esperados dentro del cine independiente internacional de los próximos meses.