Este domingo 8 de febrero, los Seattle Seahawks y los New England Patriots se enfrentan en el Super Bowl LX, el mayor evento deportivo del año en Estados Unidos. El partido se jugará en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, con capacidad para más de 68.000 personas.

Como cada año, el Super Bowl paraliza al país. Sin embargo, no todos lo siguen por las mismas razones. Algunos lo ven por los comerciales. Otros por la comida o el ambiente. Aun así, cada vez más hispanos se interesan por entender el juego y vivirlo como aficionados completos.

El auge del fútbol americano entre los hispanos

En los últimos años, la NFL ha ganado terreno dentro de la comunidad latina. Según datos de la liga, más de 39 millones de hispanos se consideran seguidores del fútbol americano.

Además, estudios internos indican que siete de cada diez latinos se identifican como fanáticos de la NFL. La audiencia creció gracias a transmisiones en español, mayor visibilidad cultural y campañas dirigidas a este público.

Por ello, el Super Bowl se ha convertido también en una cita clave para muchas familias hispanas.

Cómo es el campo y cuánto dura el partido

El fútbol americano se juega en un campo de 120 yardas de largo y 53,3 de ancho. La yarda 50 marca el centro. En cada extremo se encuentran las zonas de anotación.

El partido dura 60 minutos, divididos en cuatro cuartos de 15. Sin embargo, el reloj se detiene con frecuencia. Por eso, el encuentro puede extenderse más de tres horas.

Si el Super Bowl termina empatado, se juega una prórroga. Ambos equipos tienen al menos una posesión. Si el empate continúa, se define por muerte súbita.

Cómo se anota y cuál es el objetivo

Cada equipo tiene 11 jugadores en el campo. El objetivo es avanzar el balón hasta la zona de anotación rival.

La ofensiva cuenta con cuatro intentos, llamados downs, para avanzar al menos 10 yardas. Si lo logra, recibe cuatro intentos nuevos. Si no, normalmente patea el balón y cede la posesión.

Las formas de anotar son claras.

El touchdown vale 6 puntos.

El punto extra vale 1 o 2 puntos.

El gol de campo vale 3 puntos.

El safety otorga 2 puntos a la defensa.

Datos clave del Super Bowl LX

Esta es la edición número 60 del Super Bowl. Los Patriots llegan como campeones de la Conferencia Americana. Los Seahawks lo hacen como campeones de la Nacional.

New England busca romper el empate histórico con los Pittsburgh Steelers, con seis títulos cada uno. Seattle, por su parte, aspira a sumar su segundo trofeo Vince Lombardi.

El Super Bowl más visto de la historia fue el del año pasado, con más de 127 millones de espectadores. Para esta edición, las entradas superan los 4.500 dólares en el mercado secundario. Además, los anuncios de 30 segundos rondan los 8 millones de dólares.

Un buen momento para empezar a seguir la NFL

El fútbol americano puede parecer complejo al inicio. Sin embargo, su ritmo, estrategia y espectáculo lo vuelven adictivo. Además, la NFL ha apostado fuerte por el público hispano.

Con esta guía del Super Bowl LX, la idea es simple. Que nadie se quede fuera. Ya sea por el juego, la experiencia o la tradición, este domingo es una oportunidad perfecta para disfrutar el Super Bowl con otra mirada.