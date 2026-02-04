Menu
Home/Farándula/Gabby Black convierte la ruptura en libertad con “Holding Me Back”

Gabby Black convierte la ruptura en libertad con “Holding Me Back”

Facebook
Twitter
Pinterest

Gabby Black

Sad-Girl Pop para Soltar lo que Pesa
Una Nueva Era que Dice Gracias, Siguiente
El 2026 comienza con introspección, fuerza emocional y una voz que no se esconde. Gabby Black presenta “Holding Me Back”, un tema que marca el inicio de una nueva etapa artística y personal.
Autor: Valeria Montes Fotos: Elgenteen10
Gabby Black
“Holding Me Back” redefine su sonido con honestidad, fuerza y sensibilidad contemporánea

La cantante puertorriqueña Gabby Black inicia el año con “Holding Me Back”, una canción que define una era donde la liberación emocional y la recuperación del amor propio se convierten en ejes centrales de su propuesta artística.

Fiel a su identidad bicultural, Gabby juega con el code-switching entre español e inglés. Los versos en español exploran la introspección y el desgaste emocional, mientras que las líneas en inglés funcionan como una declaración firme de límites y decisiones.

Escrita por Gabby Black junto a Danimac, y bajo la producción de Pipe Bernal, la canción se mueve dentro del sad-girl pop con una fusión de sonidos electrónicos y urbanos que transforman el peso emocional posterior a una ruptura. La producción incorpora recursos vocales como el vocoder en un coro bilingüe: “Cause baby, I don’t want u back / Tú estabas holding me back”, que refuerza el mensaje de transformación y cierre.

Fiel a su identidad bicultural, Gabby juega con el code-switching entre español e inglés. Los versos en español exploran la introspección y el desgaste emocional, mientras que las líneas en inglés funcionan como una declaración firme de límites y decisiones. La narrativa muestra a una protagonista que se reencuentra con su esencia y recupera el valor que había cedido dentro de una relación.

Aunque la letra parte de una experiencia amorosa, su mensaje trasciende lo romántico y conecta con procesos de crecimiento personal, cuando personas, vínculos o incluso espacios dejan de sumar al camino de vida.

Entrevista

Aunque hablas de una ruptura, el mensaje va más allá del amor romántico.
Totalmente. La canción puede representar cualquier situación que te esté reteniendo: una relación, una persona, un ambiente o incluso una versión antigua de ti misma.
¿Cómo nació “Holding Me Back”?
Surgió en una sesión en febrero de 2025 con Pipe Bernal y Danimac. La conexión fue inmediata y la canción se terminó ese mismo día. Fue un momento de mucha claridad emocional.
¿Qué viene ahora para esta nueva etapa artística?
Explorar sin miedo. Esta canción marcó el ritmo del proyecto y de mi crecimiento como artista. Lo que viene es más honesto, más libre y más alineado conmigo.
“Holding Me Back” marca el inicio de una nueva era. ¿Qué representa esta canción para ti?
Es un recordatorio de no limitarme, de tomar riesgos y confiar en mí. Habla de reconocer cuando ya no perteneces a un lugar y aceptar que soltar también es un acto de amor propio.
La canción mezcla español e inglés de forma muy clara. ¿Por qué era importante hacerlo así?
Porque refleja exactamente cómo siento y pienso. El español es introspectivo, más emocional, y el inglés es directo, casi confrontacional. Juntos cuentan la historia completa.
Gabby Black inicia una nueva era marcada por libertad emocional y amor propio.
Gabby Black
Gabby Black
Gabby Black
Gabby Black
Gabby Black
El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
‘De noche’, de Todd Haynes, retomará su rodaje con Pedro Pascal y Danny Ramírez
February 4, 11:16 AM
By
Farándula
BTS regresará a los escenarios con un concierto gratuito y ceremonial en Seúl
February 4, 9:00 AM
By
Farándula
Apple TV+ acelera su ofensiva de series para 2026 con Anya Taylor-Joy, Bardem y Keanu Reeves
February 4, 7:00 AM
By
Farándula
Kid Rock encabezará un show alternativo al medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl
February 3, 10:45 AM
By
Farándula
Marc Anthony, Carlos Vives y Gente de Zona cantarán en Premio Lo Nuestro
February 3, 9:00 AM
By
Farándula
Christian Nodal regresa a República Dominicana con concierto en Altos del Chavón
February 2, 8:00 PM
By
Farándula
Luis Fonsi debuta en la salsa con Cambiaré junto a Feid
February 2, 10:00 AM
By
Farándula
Los Grammy se convierten en un escenario de protesta contra Trump
February 2, 9:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *