Escrita por Gabby Black junto a Danimac, y bajo la producción de Pipe Bernal, la canción se mueve dentro del sad-girl pop con una fusión de sonidos electrónicos y urbanos que transforman el peso emocional posterior a una ruptura. La producción incorpora recursos vocales como el vocoder en un coro bilingüe: “Cause baby, I don’t want u back / Tú estabas holding me back”, que refuerza el mensaje de transformación y cierre.

Fiel a su identidad bicultural, Gabby juega con el code-switching entre español e inglés. Los versos en español exploran la introspección y el desgaste emocional, mientras que las líneas en inglés funcionan como una declaración firme de límites y decisiones. La narrativa muestra a una protagonista que se reencuentra con su esencia y recupera el valor que había cedido dentro de una relación.

Aunque la letra parte de una experiencia amorosa, su mensaje trasciende lo romántico y conecta con procesos de crecimiento personal, cuando personas, vínculos o incluso espacios dejan de sumar al camino de vida.