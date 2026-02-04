La presencia de Latinos en el Super Bowl tiene un punto de partida claramente documentado en la historia de la NFL. En enero de 1981, Jim Plunkett, mariscal de campo mexicoestadounidense, se convirtió en el primer jugador latino en llegar y ganar un Super Bowl, al liderar a los Oakland Raiders en el Super Bowl XV. Ese triunfo marcó la primera aparición latina en el partido más importante del fútbol americano profesional y estableció un precedente en una liga donde la representación hispana era mínima.

Plunkett no solo llegó al Super Bowl, sino que regresó tres años después, en 1984, para ganar el Super Bowl XVIII, consolidando su lugar como una de las figuras latinas más relevantes en la historia temprana de la NFL. Su participación abrió el camino para futuras generaciones, aunque la presencia latina en el Super Bowl continuó siendo limitada durante varias décadas.

Cuarenta y cinco años después de aquel primer hito, el Super Bowl LX vuelve a contar con atletas de origen latino en ambos equipos finalistas. Al 4 de febrero de 2026, la NFL confirmó que la final del 8 de febrero en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, enfrentará a los Seattle Seahawks, campeones de la NFC, y a los New England Patriots, campeones de la AFC.

Por parte de los Seattle Seahawks, el roster incluye al ala cerrada Elijah Arroyo, quien fue formado deportivamente en Cancún, México, antes de continuar su desarrollo en Estados Unidos. Arroyo llega al Super Bowl como uno de los jugadores con vínculo directo con México dentro de la NFL actual. También forma parte del equipo el safety Julian Love, jugador experimentado con raíces cubanas, quien aporta profundidad defensiva y liderazgo.

En los New England Patriots, la representación latina incluye al pateador Andy Borregales, de origen venezolano, uno de los pocos jugadores sudamericanos en alcanzar el Super Bowl. A él se suma el esquinero Christian González, de ascendencia colombiana, pieza relevante en la defensiva del equipo durante la temporada. Completa el grupo el safety Jaylinn Hawkins, jugador con raíces panameñas.

Desde la histórica aparición de Jim Plunkett en 1981 hasta la presencia de varios atletas latinos en el Super Bowl LX, la participación hispana en el evento ha pasado de ser excepcional a sostenida. El Super Bowl de 2026 se inscribe así en una línea histórica que comenzó hace más de cuatro décadas y que continúa ampliándose dentro de la NFL.