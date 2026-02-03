Democrata gana texas y el resultado no pasó desapercibido en Washington. La victoria de Taylor Rehmet en una elección especial de la Legislatura de Texas encendió alertas dentro del Partido Republicano a solo ocho meses de las elecciones de medio término, claves para el futuro de la agenda del presidente Donald Trump.

Rehmet, veterano y líder sindical, derrotó por 14 puntos porcentuales a la candidata conservadora Leigh Wambsgans, quien contaba con el respaldo directo de Trump. El triunfo ocurrió en un distrito del área de Fort Worth que históricamente ha favorecido a los republicanos y que en las últimas presidenciales votó por Trump con una ventaja de 17 puntos.

Aunque se trató de una elección local, el resultado funciona como un termómetro político. Especialmente porque llega en un contexto de desgaste para el mandatario, cuya popularidad se mantiene baja, con apenas 36 por ciento de aprobación según una encuesta reciente.

Un respaldo que no alcanzó

Tras conocerse los resultados, Trump intentó tomar distancia de la contienda. Sin embargo, días antes había pedido públicamente el voto para Wambsgans y animado a sus seguidores a participar. La derrota dejó claro que el apoyo presidencial ya no garantiza victorias automáticas, incluso en territorios favorables.

Dentro del propio partido, las reacciones no tardaron. El vicegobernador de Texas, Dan Patrick, reconoció que el resultado representa una llamada de atención y advirtió que los republicanos no pueden dar por sentados los votos rumbo a noviembre.

En la misma línea, el estratega republicano Luke Macías alertó que los demócratas están compitiendo con más fuerza de lo que muchos anticipaban, y que ignorarlo sería un error político.

Economía y desgaste electoral

La campaña de Rehmet se centró en temas económicos concretos, como la inflación y el alto costo de la vivienda. Ese enfoque pareció conectar con votantes tradicionalmente conservadores que expresaron frustración con la situación económica.

Además, el revés fue también financiero. Mientras la campaña del demócrata recaudó alrededor de 380.000 dólares, el Partido Republicano destinó más de dos millones para respaldar a su candidata. Aun así, no logró revertir el resultado.

Rehmet atribuyó su victoria a una campaña impulsada por la comunidad y enfocada en las preocupaciones de las familias trabajadoras. Según explicó, personas de distintos perfiles ideológicos se unieron para exigir un gobierno más cercano a la ciudadanía.

El impacto rumbo a noviembre

Democrata gana texas en un momento clave. En las elecciones de medio término se renovarán los 435 escaños de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que definirá el margen de maniobra legislativo de Trump.

Con ese objetivo en mente, el presidente ha presionado a varios estados para redibujar mapas electorales y aumentar los distritos favorables a los republicanos. Texas, Misuri, Carolina del Norte, Ohio y Utah ya aprobaron cambios, mientras que California impulsó una iniciativa opuesta.

Finalmente, la victoria de Rehmet no redefine por sí sola el mapa político nacional. Sin embargo, sí deja una advertencia clara para el oficialismo: incluso en bastiones republicanos, el voto ya no está garantizado.