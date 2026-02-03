Marc Márquez lidera el primer día de tests de MotoGP en Sepang

Marc marquez sepang volvió a marcar el pulso del paddock de MotoGP. El piloto español cerró como el más rápido la primera jornada de entrenamientos de los test oficiales en el circuito malasio, en una sesión intensa que sirvió como primer gran termómetro de la temporada.

Márquez, al mando de la Ducati Desmosedici GP26, firmó un mejor tiempo de 1:57.018. Aunque todavía quedó a unas siete décimas del récord absoluto del trazado, el registro dejó buenas sensaciones tras varios meses alejado de una moto de la categoría reina. El récord del circuito sigue en poder de su compañero de equipo, Francesco Bagnaia, con una vuelta de 1:56.337 lograda en 2024.

Durante la sesión matinal, el protagonismo fue para Alex Márquez, quien lideró los tiempos por la mañana y terminó el día en la cuarta posición del cómputo global. El menor de los hermanos mostró un ritmo sólido desde el inicio, confirmando que Ducati sigue marcando la referencia técnica.

Regreso progresivo y ritmo competitivo

Marc Márquez afrontó la jornada con cautela. No se subía a una MotoGP desde octubre del año pasado, cuando sufrió una caída tras un incidente con Marco Bezzecchi. Por eso, el español optó por un enfoque progresivo en las primeras horas, antes de exprimir el potencial de la moto en la sesión vespertina.

La jornada también dejó actuaciones destacadas. Fabio di Giannantonio finalizó segundo, a poco más de dos décimas del líder, pese a competir con una versión menos actualizada de la Ducati. Maverick Viñales fue tercero con la KTM, mientras que Bezzecchi colocó a Aprilia en la cuarta posición.

Evolución técnica y primeras señales

Por detrás, los pilotos oficiales de Honda, Luca Marini y Joan Mir, terminaron muy cerca entre sí. Mir, en particular, mostró signos de mejora en la evolución de la RC213V, aunque Marini sufrió problemas técnicos con la suspensión trasera durante la sesión matinal.

La jornada estuvo marcada por el trabajo técnico de las fábricas. Ducati, en especial, probó nuevos elementos aerodinámicos y mecánicos en las motos de Márquez y Bagnaia. Esa labor se reflejó en los resultados, con Márquez primero y Bagnaia cerrando el día en la séptima posición.

Caídas, debutantes y sorpresas

Fabio Quartararo sufrió una caída en la primera sesión, pero pudo regresar a pista por la tarde y terminar octavo. Su recuperación fue una de las notas positivas del día para Yamaha.

Entre los debutantes, sorprendió el brasileño Diogo Moreira. Durante algunos minutos llegó a liderar la sesión matinal y terminó como el mejor rookie del día, aunque finalmente cayó hasta la decimonovena posición. En contraste, Toprak Razgatlioglu cerró más atrás, en la vigésimo primera plaza.

En definitiva, marc marquez sepang dejó una primera fotografía clara. Ducati arranca fuerte, Márquez confirma que sigue siendo referencia y el resto de la parrilla comienza a mostrar sus cartas en un inicio de temporada que promete máxima competencia desde el primer gran premio.