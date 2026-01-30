Diego luna cuaron marcó un antes y un después en la vida profesional del actor mexicano. Así lo explicó Diego Luna durante su participación en el Hay Festival de Cartagena de Indias, donde recordó el impacto que tuvo trabajar con Alfonso Cuarón en Y tu mamá también. Desde el comienzo, dejó claro que esa experiencia transformó su forma de entender el cine.

Durante la charla inaugural del festival, Luna describió el rodaje como una etapa de descubrimiento constante. Además, señaló que el proceso le permitió comprender el lenguaje cinematográfico desde el respeto y el rigor. Por eso, considera que aquella película cambió su percepción como artista.

El actor mexicano Diego Luna (d) habla junto al director del diario colombiano El Tiempo, Andrés Mompotes, durante la charla inaugural de la edición XXI del Hay Festival en Cartagena (Colombia). EFE/ Ricardo Maldonado Rozo

Diego Luna Cuarón y el lenguaje del cine

Según explicó, Cuarón no solo dirigía escenas. También enseñaba a pensar el cine. En ese sentido, Diego Luna afirmó que aprendió a comunicar ideas, emociones y silencios con mayor conciencia. Asimismo, reconoció que ese aprendizaje fue exigente, pero necesario para crecer.

Sin embargo, el descubrimiento no fue unilateral. Luna sostuvo que el propio Cuarón también vivió un proceso creativo profundo. Al acercarse a la esencia de la historia, todos los involucrados encontraron una nueva forma de trabajar.

La química con Gael García Bernal

Por otra parte, Diego luna cuaron sirvió como punto de partida para hablar de Gael García Bernal. Ambos actores mantienen una amistad de toda la vida y compartieron pantalla en Y tu mamá también. Según Luna, la química entre ellos no se puede ensayar. Simplemente ocurre y se traslada a los personajes.

Además, trabajaron juntos en El abuelo y yo, Rudo y cursi y Casa de mi padre. Más adelante, fundaron Canana Films y el Festival Ambulante, proyectos que reforzaron su vínculo creativo.

Televisión, teatro y raíces familiares

Finalmente, Luna habló de sus inicios en la televisión. Recordó esa etapa con agradecimiento, ya que le permitió independizarse siendo joven. Al mismo tiempo, destacó cómo la televisión ha diversificado sus voces y profesionalizado su industria.

En cuanto a su origen, reivindicó la influencia de su padre, el escenógrafo Alejandro Luna. Creció dentro del teatro y entendió ese espacio como su hogar. Así, Diego luna cuaron no es solo una colaboración artística. Es el punto donde su historia personal y su oficio se encontraron.