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México detiene a siete personas con fines de extradición solicitadas por tribunales de Estados Unidos

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MEX7379. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 18/03/2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habla durante una rueda de prensa este miércoles en Palacio Nacional de la Ciudad de México (México). Sheinbaum afirmó que el Gobierno mantiene diálogo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ante el plantón que el magisterio disidente mantiene en el Zócalo capitalino, y llamó a que cualquier manifestación se realice de manera pacífica. EFE/José Méndez

El proceso de extradición México EE.UU. avanzó este miércoles con la detención de siete personas acusadas de diversos delitos y requeridas por tribunales estadounidenses. Así lo informó la Fiscalía General de la República (FGR).

Las capturas fueron resultado de un trabajo coordinado con agencias internacionales, incluida Interpol. Además, las autoridades destacaron el intercambio de información y la cooperación jurídica que permitió ubicar a los sospechosos.

Detenciones en varios estados del país

El operativo se desplegó en distintas regiones. En Baja California fue arrestado Genaro ‘N’, señalado como presunto líder de una organización criminal dedicada al narcotráfico.

Según las autoridades, su función consistía en coordinar el traslado y distribución de drogas hacia ciudades de Estados Unidos. Asimismo, controlaba rutas terrestres y túneles fronterizos utilizados para el tráfico ilegal.

Por otra parte, en Lagos de Moreno, Jalisco, fue detenido José ‘N’, quien enfrenta cargos por abuso sexual de menores en Utah, ocurridos entre 2020 y 2021.

Casos de homicidio y crimen organizado

En Nuevo León, las autoridades capturaron a Néstor ‘N’, acusado de homicidio en primer grado en Houston, Texas. Mientras tanto, en Coahuila fue detenido Noé ‘N’, investigado por la DEA por delitos relacionados con el narcotráfico.

Además, en San Luis Potosí fue arrestado René ‘N’, quien es investigado desde 2012 por el FBI por abuso sexual contra menores.

En otro operativo, realizado en Mexicali, fue detenido Gilberto ‘N’, acusado de tráfico de cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos. Finalmente, en Jalisco fue capturado Mario ‘N’, requerido por cargos de abuso sexual y violación de una menor en California.

Coordinación entre instituciones

El proceso de extradición México EE.UU. contó con la participación de múltiples instituciones. Entre ellas se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Marina, la Defensa, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia y la propia FGR.

De este modo, las autoridades destacaron la importancia de la cooperación interinstitucional para combatir delitos de carácter internacional.

Avance en cooperación bilateral

Finalmente, estas detenciones reflejan el fortalecimiento de la colaboración entre México y Estados Unidos en materia de justicia.

El caso de extradición México EE.UU. pone en evidencia la presión sobre estructuras criminales que operan a ambos lados de la frontera, así como el papel clave del intercambio de información en este tipo de operativos.

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