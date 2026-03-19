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Scaloni convoca a Messi y suma nuevas caras para amistoso de Argentina ante Guatemala en La Bombonera

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Lionel Messi de Inter Miami patea el balón este miércoles, en un partido de octavos de final de la Copa de Campeones Concacaf entre Inter Miami y Nashville SC en el estadio Chase en Fort Lauderdale (EE.UU.). EFE/ Alberto Boal

La Argentina convocatoria Scaloni ya está definida para el amistoso ante Guatemala del próximo 31 de marzo. El técnico Lionel Scaloni incluyó a Lionel Messi, sumó nuevas opciones en defensa y dejó fuera a algunos nombres habituales.

El partido se disputará en La Bombonera y será el último encuentro de la Albiceleste en casa antes del Mundial. Además, podría convertirse en la despedida de Messi del público argentino, dependiendo de su presencia en futuros amistosos.

Nuevas caras en defensa

Dentro de la Argentina convocatoria Scaloni, destacan las primeras citaciones de Tomás Palacios y Gabriel Rojas. Ambos defensores fueron convocados con la intención de ampliar las alternativas en la última línea.

Asimismo, el entrenador busca ajustar detalles de cara a la cita mundialista, probando variantes en una zona clave del equipo.

Regreso de figuras y base consolidada

Junto a Messi, Scaloni convocó a jugadores habituales como Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. También regresan futbolistas con experiencia en el título de Qatar 2022.

Entre ellos aparecen Leandro Paredes, Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, quienes actualmente juegan en el fútbol argentino.

Además, el Atlético de Madrid vuelve a ser el club con mayor representación en la lista, con varios jugadores en distintas posiciones.

Ausencias importantes

Por otra parte, la Argentina convocatoria Scaloni no contará con Franco Mastantuono, quien no logró consolidarse en sus últimas oportunidades.

Tampoco estarán Lautaro Martínez ni Lisandro Martínez, ambos en proceso de recuperación tras lesiones recientes. A ellos se suman otros jugadores que habían sido considerados en convocatorias anteriores.

Un partido con valor simbólico

El duelo ante Guatemala no será un amistoso más. Representa una despedida ante la afición antes del Mundial y podría marcar un momento histórico para el equipo.

Además, Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania, con debut programado para el 16 de junio.

Mientras tanto, el equipo tiene previsto disputar otros amistosos en junio, posiblemente en Estados Unidos, como parte de la preparación final.

Lista de convocados

Porteros: Emiliano Martínez, Juan Musso y Gerónimo Rulli.

Defensores: Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Nicolás Tagliafico, Marcos Senesi, Gabriel Rojas, Tomás Palacios, Marcos Acuña, Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi y Valentín Barco.

Mediocampistas: Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Nicolás Paz, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios, Enzo Fernández y Máximo Perrone.

Delanteros: Giuliano Simeone, Julián Álvarez, Nicolás González, Gianluca Prestianni, Lionel Messi y José Manuel López.

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