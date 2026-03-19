Por: Michelle Roncal/El Especialito

Hace tiempo que no veíamos una película como Project Hail Mary llegar a la pantalla grande. Filmada específicamente para IMAX, en El Especialito tuvimos la oportunidad de vivir la experiencia, y sinceramente, si crees que las salas de cine están muriendo, esta película te recuerda exactamente por qué siguen siendo importantes.

Una premisa familiar, pero más cercana de lo que quisiéramos

Ryan Gosling interpreta al Dr. Ryland Grace, un profesor de ciencias que de repente tiene la tarea de salvar al planeta. No es la premisa más original de Hollywood, y de alguna manera, tampoco es el miedo más irreal que anda rondando estos días. Aun así, la película logra que te pierdas por completo en la experiencia.

Ryan Gosling en el papel

de Ryland Grace.

Cortesía de Amazon MGM Studios

Una historia que te atrapa sin que te des cuenta

La historia comienza con Grace despertando a años luz de su hogar, completamente solo en una nave espacial y sin memoria de cómo llegó allí. A partir de ese momento, la narrativa se mueve entre el pasado y el presente, reconstruyendo poco a poco los eventos que lo llevaron a esta misión.

Está contada de una forma que te mantiene enganchado todo el tiempo. La película te hace perder por completo la noción del tiempo, y la única señal de que llevas casi tres horas sentado es el entumecimiento gradual en las piernas. Mi teoría de que nada debería durar más de una hora y media se fue por la ventana con esta.

Humor, exceso… y luego algo mucho más profundo

El primer acto está lleno de momentos realmente divertidos. El ritmo cómico natural de Gosling fluye sin esfuerzo, haciendo que su personaje se sienta cercano incluso en las situaciones más absurdas.

Pero a medida que avanza el segundo acto, ese humor empieza a inclinarse un poco demasiado hacia lo exagerado. Por momentos, casi te saca de la experiencia. Casi.

Y de repente, todo cambia.

Así de rápido, Gosling te recuerda por qué es un actor nominado al Oscar. La actuación gana profundidad, las emociones pesan más y la película encuentra su centro emocional en una amistad entre especies que realmente deja huella.

Ciencia ficción para todos, sin complicaciones

Si esperas algo al estilo Interstellar, no estás equivocado. Principalmente porque es una experiencia de ciencia ficción grande, hecha para la pantalla del cine.

La gran diferencia es que aquí sí puedes seguir la historia sin necesitar un título en física. Los conceptos científicos están presentes, pero explicados de forma clara, sin perderte en tecnicismos.

Una historia que conecta

Basada en la novela de Andy Weir que es imposible soltar, la película ofrece justo lo que el público necesita en este momento. Hay ciencia ficción, hay tensión, hay humor y hasta un toque de romance y coqueteo en algunos momentos.

Lo suficiente para recordarnos, una vez más, lo afortunada que es Eva Mendes. ¡Mucho amor para nuestra hermana cubana!

En el fondo, Project Hail Mary es una historia sobre amistad, lealtad y valentía. Y si el invierno te ha dejado un poco frío emocionalmente, esta película puede ser justo lo que necesitas para volver a sentir.

Si puedes, mírala en IMAX antes de que salga de cartelera.