Grammy protesta trump definió el tono de la 68ª edición de los premios de la Academia de la Grabación. La gala celebrada en Los Ángeles pasó a la historia como una de las más críticas con el Gobierno del presidente Donald Trump, gracias a mensajes directos, gestos simbólicos y discursos que colocaron la política migratoria en el centro del espectáculo.

Las primeras señales de inconformidad aparecieron incluso antes de que comenzara la ceremonia. En la alfombra roja, artistas como Billie Eilish, su hermano Phineas, Justin Bieber junto a Hailey Bieber y Lady Gaga posaron ante las cámaras con un prendedor blanco y negro que decía “ICE Out”. De este modo, el rechazo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas quedó expuesto desde el inicio.

Billie Eilish y un mensaje sin filtros

Durante la gala, Billie Eilish fue una de las voces más contundentes. Al recibir el premio a mejor canción, aprovechó el momento para defender a las personas migrantes en Estados Unidos. Además, lanzó un mensaje directo que no dejó espacio para interpretaciones, reforzando su postura crítica frente a la política migratoria actual.

Por eso, su discurso se sumó a una narrativa que atravesó toda la noche. La música, en ese contexto, funcionó como una plataforma para amplificar reclamos sociales que ya venían marcando el clima cultural del país.

Bad Bunny y un discurso que marcó la noche

Sin embargo, uno de los momentos más recordados llegó con Bad Bunny. Al recibir el Grammy a mejor álbum de música urbana, el artista puertorriqueño decidió alterar el protocolo. Antes de agradecer, pronunció un mensaje claro en contra de ICE, lo que provocó una ovación inmediata.

Además, Bad Bunny profundizó su postura con un discurso cargado de contenido social. Afirmó que los migrantes no son criminales ni amenazas y llamó a enfrentar el odio que, según dijo, divide cada vez más a la sociedad. Así, grammy protesta trump encontró en su intervención uno de los puntos más altos de la noche.

Trevor Noah y la sátira constante

El presentador Trevor Noah también tuvo un rol central. A lo largo de la gala, lanzó comentarios irónicos y críticas directas al presidente estadounidense. En varios momentos, interactuó con Bad Bunny, incluso bromeando sobre la posibilidad de mudarse a Puerto Rico si la situación en Estados Unidos empeoraba.

Asimismo, Noah utilizó uno de sus monólogos para lanzar una de las pullas más ácidas de la noche, vinculando a Trump con referencias incómodas que generaron reacciones divididas. El comediante, que ya anunció que esta sería su última vez al frente de los Grammy, no moderó su tono en ningún momento.

Una gala con mensaje político

Mientras tanto, la protesta no se limitó a discursos aislados. El uso del español, las bromas, los gestos en la alfombra roja y las interacciones en el escenario reforzaron una narrativa común. La música se convirtió en una herramienta de resistencia simbólica frente al poder político.

Finalmente, grammy protesta trump resume una edición que trascendió lo artístico. Más allá de los premios, la gala dejó claro que una parte importante de la industria musical decidió utilizar su visibilidad para cuestionar decisiones gubernamentales y abrir un debate que sigue vigente en Estados Unidos.