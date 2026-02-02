El acuerdo eeuu india tomó forma tras una conversación telefónica entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro indio, Narendra Modi. Según anunció el propio Trump, ambos gobiernos alcanzaron un entendimiento comercial que reducirá aranceles a productos indios y modificará la estrategia energética de Nueva Delhi.

Además, el mandatario estadounidense explicó que la India dejará de comprar petróleo a Rusia y aumentará sus importaciones de crudo desde Estados Unidos. También señaló que existe la posibilidad de que el país asiático adquiera petróleo venezolano. De acuerdo con Trump, este cambio contribuirá a presionar a Moscú y a avanzar hacia el fin de la guerra en Ucrania.

En el mismo mensaje, Trump informó que el acuerdo comercial entrará en vigor de inmediato. Como parte del pacto, Washington reducirá los aranceles recíprocos aplicados a los productos indios del 25 % al 18 %. Por eso, la medida representa un giro significativo en una relación comercial que había estado marcada por tensiones.

Compromisos comerciales y energéticos

Según detalló Trump, el Gobierno de Modi se comprometió a trabajar para eliminar por completo las barreras arancelarias y no arancelarias a los productos estadounidenses. Asimismo, la India habría aceptado incrementar de forma sustancial sus importaciones desde Estados Unidos.

Además, el acuerdo incluye un ambicioso plan de inversión. De acuerdo con el anuncio, Nueva Delhi destinará más de 500.000 millones de dólares a sectores como energía, tecnología, agricultura y carbón estadounidenses. De este modo, el acuerdo eeuu india no se limita al comercio, sino que busca una cooperación económica de largo plazo.

Presión sobre el petróleo ruso

El anuncio se produce tras meses de presión por parte de Washington para que la India reduzca su dependencia del petróleo ruso. Estados Unidos había impuesto aranceles secundarios del 25 % a Nueva Delhi debido a su condición de uno de los principales compradores de crudo procedente de Rusia.

Por otra parte, Trump ya había adelantado el sábado que la India comenzaría a comprar petróleo venezolano. En ese momento, explicó que la medida también serviría para reducir las importaciones de crudo iraní. Este cambio se da en un contexto de reconfiguración del mercado energético internacional.

Relación entre Trump y Modi

Durante su mensaje, Trump elogió a Modi y lo describió como uno de sus mejores amigos y un líder respetado en su país. Mientras tanto, el primer ministro indio mantuvo contactos con el Gobierno venezolano para profundizar la cooperación energética.

Finalmente, el acuerdo eeuu india refleja un acercamiento estratégico entre ambos países. Al mismo tiempo, plantea implicaciones geopolíticas que podrían impactar el comercio global y el equilibrio energético en los próximos meses.