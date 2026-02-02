Trump trevor noah grammy se convirtió en una nueva polémica tras la gala celebrada en Los Ángeles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con demandar al presentador Trevor Noah por un comentario realizado durante uno de los monólogos de la noche. La reacción llegó pocas horas después del evento y se difundió a través de la red social Truth.

Durante la ceremonia, Noah bromeó sobre Trump al afirmar que, desde la ausencia de Jeffrey Epstein, el mandatario “necesita una nueva isla” para reunirse con Bill Clinton, en referencia a Groenlandia. Sin embargo, Trump calificó el comentario como falso y difamatorio. Además, aseguró que nunca ha estado en la isla de Epstein y que jamás había sido acusado de ello con anterioridad.

En una serie de mensajes, el presidente arremetió contra Noah con descalificaciones personales y lo acusó de carecer de talento. Por eso, afirmó que está considerando enviar a sus abogados para presentar una demanda millonaria tanto contra el presentador como contra la cadena CBS, que transmitió la gala.

Críticas a los Grammy y a la cadena CBS

Por otra parte, Trump aprovechó el episodio para atacar a los premios Grammy en general. Según escribió, la ceremonia fue “prácticamente imposible de ver” y calificó el evento como “lo peor”. Asimismo, sostuvo que la cadena CBS tuvo suerte de que, según él, ese tipo de contenido ya no tenga el mismo impacto en la audiencia.

En ese contexto, comparó a Trevor Noah con otros presentadores a los que también ha criticado en el pasado. De este modo, el presidente reforzó su narrativa de confrontación con figuras del entretenimiento y los medios de comunicación.

El trasfondo del caso Epstein

La polémica ocurre en un momento especialmente sensible. Este viernes, el Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó millones de documentos adicionales relacionados con la investigación sobre Jeffrey Epstein. El caso volvió a colocar en el centro del debate a diversas figuras públicas del mundo político, empresarial y del espectáculo.

Trump insistió en que nunca estuvo en la isla de Epstein. En cambio, señaló que no sabe si Bill Clinton visitó ese lugar. Clinton, por su parte, ha reconocido haber viajado en el avión de Epstein en el pasado, aunque negó conocer sus crímenes o haber estado en su propiedad privada.

Reacciones y reclamos pendientes

Mientras tanto, varias víctimas del magnate han criticado que los archivos del caso no se hayan divulgado de forma íntegra, pese a una aprobación legislativa a finales de 2025. Además, el episodio se suma a un clima de tensión creciente entre el Gobierno y el sector cultural.

Finalmente, trump trevor noah grammy refleja cómo el escenario de una gala musical puede convertirse en detonante político. Entre bromas, amenazas legales y documentos judiciales, la controversia amplía un debate que sigue lejos de cerrarse.