Pregala grammy latinos marcó una noche de celebraciones para la música en español. Antes de la gala principal de los premios Grammy en Los Ángeles, varios artistas latinoamericanos se impusieron en categorías clave durante la ceremonia previa, consolidando el peso de la música latina en la industria global.

Bad Bunny fue uno de los primeros protagonistas de la noche. El artista puertorriqueño ganó el Grammy a mejor interpretación de música global con el tema EoO. Además, se impuso frente a producciones de artistas internacionales, lo que reforzó su presencia en una categoría cada vez más diversa. Este fue su primer Grammy en la 68ª edición de los premios.

Por otra parte, Natalia Lafourcade se alzó con el galardón a mejor álbum de pop latino por Cancionera. El disco, su décimo trabajo de estudio, refleja una etapa de madurez artística y personal. En esta categoría, la mexicana superó a producciones de figuras como Rauw Alejandro, Karol G y Alejandro Sanz.

Reconocimientos a México y Argentina

La música mexicana también tuvo un lugar destacado. Carín León ganó por segundo año consecutivo el premio a mejor álbum de música mexicana con Palabra De To’s (Seca). De este modo, reafirmó su liderazgo en un género que continúa expandiéndose a nivel internacional.

Asimismo, los argentinos Ca7riel y Paco Amoroso continuaron ampliando su impacto global. El dúo se llevó el Grammy a mejor álbum de rock latino o alternativo con PAPOTA, un trabajo que ironiza sobre la industria musical. Este reconocimiento se suma a una temporada especialmente exitosa para ambos artistas.

Gloria Estefan y el legado tropical

En el apartado tropical, Gloria Estefan fue otra de las grandes ganadoras. Su álbum Raíces obtuvo el Grammy a mejor álbum tropical latino. Con este premio, la artista cubanoestadounidense alcanzó el quinto Grammy de su carrera, consolidando un legado que atraviesa décadas.

Además, el jazz latino también tuvo representación. Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro ganaron el Grammy a mejor álbum de jazz latino por A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, un proyecto que rinde homenaje a dos figuras históricas de la música.

Una pregala marcada por la memoria

Finalmente, la pregala grammy latinos estuvo atravesada por un tono emotivo. La ceremonia incluyó homenajes a las víctimas de los incendios que afectaron a Los Ángeles, uno de los desastres naturales más devastadores en la historia reciente del país. Así, la noche combinó celebración artística y memoria colectiva antes de la gala principal