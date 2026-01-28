El cineasta mexicano Guillermo del Toro y la guionista brasileña Vera Blasi recibieron este martes nominaciones a los premios del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA), uno de los reconocimientos más influyentes de la industria audiovisual y considerado un termómetro clave en la carrera hacia los Óscar.

Del Toro compite en la categoría de mejor guion adaptado por su esperada reinterpretación de Frankenstein, un proyecto largamente anticipado que marca su regreso a uno de los universos clásicos del cine. En esta categoría se medirá a Will Tracy (Bugonia), Chloé Zhao y Maggie O’Farrell (Hamnet), Paul Thomas Anderson (One Battle After Another) y al dúo formado por Clint Bentley y Greg Kwedar (Train Dreams).

Guion original: una categoría muy disputada

En el apartado de mejor guion original, el WGA reconoció una selección diversa de propuestas. Entre los nominados figuran David Koepp por el thriller de espionaje Black Bag; Mary Bronstein junto al equipo de A24 por If I Had Legs I’d Kick You; Ronald Bronstein y Josh Safdie por Marty Supreme; Ryan Coogler por el suspense con tintes sobrenaturales Sinners; y Zach Cregger por Weapons.

La categoría confirma una tendencia clara en esta edición: historias de alto riesgo narrativo y un fuerte peso autoral, tanto en cine independiente como en grandes producciones de estudio.

Vera Blasi, protagonista en televisión

En el ámbito televisivo, la guionista brasileña Vera Blasi fue nominada como parte del equipo creativo de Pluribus, la serie de Apple TV que competirá en la categoría de mejor serie dramática. La producción se enfrentará a títulos de gran peso como Andor (Disney+), protagonizada por el mexicano Diego Luna; Severance; The White Lotus; y The Pitt.

Además, Pluribus repetirá presencia en la categoría de mejor serie nueva, donde competirá nuevamente con The Pitt y Severance, además de The Studio, Task y The Chair Company.

Comedia y miniseries

En el apartado de series de comedia, el WGA nominó a Abbott Elementary, The Studio, The Chair Company, Hacks y The Rehearsal, mientras que en la categoría de miniserie figuran The Beast in Me, Black Rabbit, Death by Lightning, Dying for Sex y Sirens.

Un termómetro rumbo al Óscar

Los premios del Sindicato de Guionistas son considerados uno de los indicadores más fiables de cara a los Premios Óscar, especialmente en las categorías de guion, debido al peso que tiene el gremio dentro de la Academia de Hollywood.

Los ganadores de esta edición se darán a conocer el próximo 8 de marzo, en una ceremonia que reunirá a algunas de las figuras más influyentes de la escritura audiovisual contemporánea.