Paul George protagonizó este martes su mejor actuación de la temporada al anotar 32 puntos y nueve triples en la victoria de los Philadelphia 76ers frente a unos Milwaukee Bucks que no contaron con Giannis Antetokounmpo, en una jornada de la NBA marcada también por los triunfos de Detroit Pistons y Oklahoma City Thunder, líderes del Este y del Oeste, respectivamente.

En Filadelfia, George estuvo especialmente acertado desde el perímetro con nueve de quince en triples y once de 21 en tiros de campo. Su actuación fue clave para que los Sixers se recuperaran del contundente 130-93 sufrido el lunes ante Charlotte.

Joel Embiid respaldó el triunfo con 29 puntos, nueve rebotes y cinco asistencias, mientras que Tyrese Maxey aportó 22 puntos y nueve asistencias para cerrar una actuación coral del conjunto local.

Milwaukee afrontó el encuentro sin Antetokounmpo, quien estará de baja entre cuatro y seis semanas por lesión, en un contexto de incertidumbre sobre su futuro con el mercado de traspasos cerrando el próximo 5 de febrero. Myles Turner lideró a los Bucks con 31 puntos.

Suns castigan a los Nets

En Phoenix, los Brooklyn Nets del técnico español Jordi Fernández cayeron 106-102 ante unos Suns que tampoco contaron con Devin Booker, tras sufrir un parcial final de 10-2.

Mark Williams fue el máximo anotador de Phoenix con 27 puntos y un notable 13 de 16 en tiros de campo, acompañado por los 26 puntos de Dillon Brooks. Brooklyn sumó su undécima derrota en los últimos doce partidos pese a los 36 puntos de Michael Porter Jr.

Los Knicks encadenan tres victorias

En el Madison Square Garden, los New York Knicks lograron su tercera victoria consecutiva al imponerse 103-87 a los Sacramento Kings. El partido llegó igualado al último cuarto, pero un contundente parcial de 31-15 inclinó la balanza.

Jalen Brunson lideró a los neoyorquinos con 28 puntos, once de ellos en el último período. Karl-Anthony Towns firmó un doble doble de 17 puntos y once rebotes, mientras que Mikal Bridges sumó 18 tantos. Con este resultado, los Knicks continúan presionando a los Boston Celtics en la lucha por el segundo puesto del Este.

Detroit y OKC refuerzan su liderato

Los Detroit Pistons, líderes del Este con marca de 34-11, vencieron 109-107 a los Denver Nuggets en Colorado. Cade Cunningham destacó con 22 puntos y once asistencias, acompañado por 22 puntos de Tobias Harris. Denver sigue sin contar con Nikola Jokic, ausente por problemas en la rodilla.

En el Oeste, los Oklahoma City Thunder se repusieron de dos derrotas consecutivas al derrotar 104-95 a los New Orleans Pelicans, consolidando su liderato con récord de 38-10.

Shai Gilgeous-Alexander anotó 29 puntos, además de seis rebotes y cuatro asistencias, mientras que Chet Holmgren brilló con 20 puntos, catorce rebotes y cinco tapones ante las ausencias de Jalen Williams e Isaiah Hartenstein.

La jornada confirmó el buen momento de Pistons y Thunder y dejó claro que, cuando Paul George encuentra su ritmo, los 76ers siguen siendo un equipo capaz de competir al más alto nivel.