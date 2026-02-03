Kid Rock y varios artistas del country encabezarán un concierto alternativo al espectáculo de medio tiempo de Bad Bunny durante el Super Bowl de este domingo, una iniciativa impulsada por el grupo conservador Turning Point USA como respuesta política y cultural al evento principal.

La organización anunció que el concierto se presentará como una “alternativa patriótica” y será transmitido en simultáneo con el medio tiempo oficial del Super Bowl a través de plataformas digitales y canales conservadores. Entre los artistas confirmados figuran Brantley Gilbert, Lee Brice y Gabby Barrett, mientras que se espera que en los próximos días se sumen más nombres al cartel.

Turning Point USA, fundada por el fallecido activista conservador Charlie Kirk, había adelantado desde octubre su intención de organizar este evento, tras las críticas del expresidente Donald Trump y sectores del movimiento MAGA contra la elección de Bad Bunny como protagonista del show principal. Aunque el artista puertorriqueño es ciudadano estadounidense, su uso del español y su postura crítica frente a las políticas migratorias lo convirtieron en blanco de ataques.

El concierto alternativo, cuya ubicación aún no ha sido revelada, promete celebrar valores como la fe, la familia y la libertad, según comunicados del grupo organizador. La transmisión se realizará a la misma hora del espectáculo oficial y contará con el respaldo de medios afines al conservadurismo estadounidense.

La polémica se intensificó tras el triunfo histórico de Bad Bunny en los Grammy, donde su álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS se convirtió en el primero completamente en español en ganar el premio a álbum del año. Durante la gala, el artista volvió a pronunciarse contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, reforzando su postura política ante una audiencia global.

En medio de la controversia, Donald Trump anunció que no asistirá al Super Bowl y expresó su rechazo tanto a Bad Bunny como a otros artistas participantes del espectáculo oficial. Sus declaraciones reavivaron el debate sobre el cruce entre música, identidad cultural y política en uno de los eventos más vistos del año en Estados Unidos.