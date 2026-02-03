Ice super bowl se convirtió en un tema central en la antesala del evento deportivo más seguido de Estados Unidos. El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas no tiene previsto realizar operativos migratorios durante el Super Bowl LX, que se celebrará este domingo en el estadio de Santa Clara, según información compartida con autoridades locales.

De acuerdo con un documento del comité organizador del Área de la Bahía, funcionarios electos de Santa Clara, San Francisco y San José fueron informados de que no existen planes de control migratorio vinculados al partido. El memorando, dirigido a autoridades municipales, buscó aclarar versiones que habían generado preocupación en la región.

Sin embargo, el comité organizador precisó que el Departamento de Seguridad Nacional sí desplegará agentes federales como parte del dispositivo habitual de seguridad. Según explicaron, esta presencia responde a protocolos estándar aplicados en ediciones anteriores del Super Bowl.

Preocupación previa y aclaraciones oficiales

La inquietud surgió luego de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmara previamente que ICE podría llevar a cabo operaciones migratorias durante el evento. Esa declaración encendió las alarmas entre funcionarios locales y organizaciones defensoras de derechos de los inmigrantes.

Por esa razón, activistas del Área de la Bahía advirtieron sobre la posibilidad de redadas cerca del Levi’s Stadium, donde se enfrentarán los Seattle Seahawks y los New England Patriots. El nuevo mensaje del comité organizador buscó despejar esos temores y evitar confusión entre residentes y visitantes.

El contexto político y cultural

Ice super bowl también adquirió relevancia por el contexto cultural que rodea al evento. El encargado del espectáculo de medio tiempo será Bad Bunny, una figura que ha expresado públicamente su rechazo a las políticas migratorias. Su participación avivó el debate en torno a la presencia de ICE y el clima político actual.

El cantante puertorriqueño viene de hacer historia en los premios Grammy, donde su álbum completamente en español fue reconocido como el mejor del año. Durante su discurso, aprovechó para reiterar sus críticas al ICE, un mensaje que resonó con fuerza entre comunidades migrantes.

Ausencia presidencial y expectativas

Mientras tanto, se esperaba la asistencia del presidente Donald Trump al partido, como ocurrió en ediciones anteriores. No obstante, el mandatario decidió no viajar, alegando desinterés por la distancia y por la selección de los artistas musicales del evento.

Finalmente, ice super bowl deja claro que, al menos de manera oficial, no habrá operativos migratorios durante el encuentro. Aun así, la combinación de seguridad federal, tensiones políticas y mensajes culturales mantiene el tema migratorio en el centro de la conversación nacional en la antesala del Super Bowl.