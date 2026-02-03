Tonali newcastle volvió a ser tema de conversación en la Premier League tras los rumores que lo vincularon con un posible traspaso al Arsenal. Sin embargo, el entrenador del Newcastle United, Eddie Howe, salió al paso de las especulaciones y dejó claro que el centrocampista italiano está plenamente comprometido con el club.

En la rueda de prensa previa a la vuelta de las semifinales de la Copa de la Liga frente al Manchester City, Howe fue directo. Explicó que habló recientemente con Tonali y que su único foco está en el próximo partido y en ayudar al equipo a conseguir la victoria. Además, subrayó que el jugador se encuentra tranquilo, motivado y satisfecho con su situación actual.

Los rumores surgieron en el último día del mercado de invierno. Distintos medios apuntaron al interés del Arsenal, líder de la Premier League, que buscaba reforzar su centro del campo tras la lesión de Mikel Merino. No obstante, desde Newcastle la respuesta fue clara y contundente.

Un jugador clave para el proyecto

Tonali llegó a St James’ Park en 2023 procedente del Milan con un contrato de cinco años. Posteriormente, tras cumplir una sanción de diez meses por apuestas deportivas, amplió su vínculo por una temporada adicional. Ese gesto fue interpretado como una muestra de gratitud hacia el club por el respaldo recibido durante ese periodo complicado.

Según Howe, este contexto refuerza la relación entre el futbolista y la institución. Por eso, insistió en que no existe ningún problema interno ni señales de descontento. Al contrario, el técnico destacó la importancia del italiano dentro del proyecto deportivo.

Miradas externas y estabilidad interna

Tonali newcastle también refleja una realidad habitual en el fútbol de alto nivel. Los jugadores más destacados suelen atraer el interés de otros clubes. Howe reconoció esa situación, pero remarcó que el objetivo del Newcastle es mantener unido al grupo para seguir creciendo.

En ese sentido, el entrenador explicó que Tonali desempeña un papel fundamental en la estructura del equipo. Su rendimiento, experiencia y compromiso lo convierten en una pieza difícil de reemplazar, especialmente en una fase decisiva de la temporada.

Finalmente, tonali newcastle queda, al menos por ahora, fuera del mercado. Con el respaldo explícito de su entrenador y la atención puesta en la Copa de la Liga, el centrocampista italiano sigue enfocado en su presente con las Urracas, mientras el club busca consolidar su proyecto competitivo en Inglaterra.