Yandel, Xavi – Me Voy A La Chingada (Official Video) / Infinito

Foto: YouTube/Yandel

Yandel y Xavi se juntan en Me Voy A La Chingada, un video oficial que suena a desahogo puro con actitud y sin filtros. La canción mezcla ritmo urbano con letras que van directo al punto: ese momento en el que decides cortar, soltar y seguir tu camino sin mirar atrás. El video acompaña ese sentimiento con escenas intensas, colores fuertes y una estética que transmite energía cruda. Yandel aporta su estilo clásico urbano, mientras Xavi suma frescura y presencia, logrando una colaboración que se siente como un grito liberador con ritmo.

Este estreno no se esconde, se expresa con fuerza.

