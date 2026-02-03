Premio Lo Nuestro Miami volverá a reunir a algunas de las figuras más influyentes de la música latina el próximo 19 de febrero, cuando se celebre la ceremonia en el Kaseya Center de Miami. La gala reconocerá lo mejor de la industria en una noche marcada por colaboraciones inéditas y regresos esperados.

Entre los artistas confirmados se encuentran Marc Anthony, Carlos Vives y el dúo cubano Gente de Zona. Además, el escenario contará con la presencia de María Becerra, Nathy Peluso, Yami Safdie, Sebastián Yatra, Sofía Reyes, el DJ italiano Kybba y el productor Gangsta, según informó Televisa Univision.

Nuevas colaboraciones sobre el escenario

Uno de los momentos más esperados será la actuación conjunta de Marc Anthony y Nathy Peluso. Ambos compartirán escenario por primera vez para interpretar el tema de salsa Como en el idilio. Esta presentación llegará apenas una semana después de que Anthony inicie su primera residencia en Las Vegas.

Por su parte, Carlos Vives interpretará Te dedico en una gala en la que aspira a tres galardones, incluida la categoría de Artista del Año. Su participación refuerza el peso de los artistas colombianos en esta edición.

Regresos y homenajes especiales

Premio Lo Nuestro Miami también marcará el regreso de Sebastián Yatra, quien actuará junto a Gente de Zona con la canción Canción para regresar. Además, Sofía Reyes rendirá homenaje a Paloma San Basilio con Beso a beso… dulcemente.

Yami Safdie interpretará Luna de miel, mientras que DJ Kybba debutará en la ceremonia con Ba ba bad remix. A su vez, el productor Gangsta presentará su sencillo La villa acompañado por Ryan Castro y Kapo.

Una gala cargada de nominaciones

La ceremonia se transmitirá a las 19:00 horas del este de Estados Unidos y reconocerá a lo mejor de la música latina en 44 categorías. Este año, Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Carín León lideran las nominaciones con diez cada uno.

Además, artistas como Beéle, Fuerza Regida y Karol G siguen de cerca con ocho menciones. Finalmente, Arcángel, Juanes, Los Bukis, Manolo Díaz y Paloma San Basilio recibirán premios especiales por su trayectoria y legado.

Premio Lo Nuestro Miami se consolida así como una de las citas más importantes del calendario musical latino, combinando figuras consagradas, nuevas voces y colaboraciones que marcan tendencia.