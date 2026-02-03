Ademola Lookman inició oficialmente su etapa como futbolista del Atlético de Madrid y lo hizo con palabras de gratitud y entusiasmo. El delantero nigeriano aseguró que vestir la camiseta rojiblanca representa “una bendición” y destacó el peso histórico del club durante su presentación celebrada este martes.

El atacante, de 28 años, firmó contrato hasta el 30 de junio de 2030. En sus primeras declaraciones, valoró positivamente el recibimiento del vestuario y afirmó sentirse cómodo desde el primer día. Según explicó, el ambiente y la cercanía de sus nuevos compañeros facilitaron su integración inmediata.

Una decisión más allá del dinero

Consultado por la diferencia salarial a la que habría renunciado para incorporarse al Atlético, Lookman evitó entrar en cifras. En cambio, dejó claro que su elección responde al proyecto deportivo y a la magnitud del club.

Para el nigeriano, llegar al Atlético de Madrid supone un paso importante en su carrera. Por eso, insistió en que está plenamente satisfecho con la decisión y enfocado en rendir al máximo desde el inicio.

Primer contacto con Simeone y el equipo

Lookman ya participó en la sesión matinal de entrenamiento y tuvo la oportunidad de conversar con Diego Pablo Simeone. El delantero subrayó la importancia de ese primer diálogo, al tratarse de la persona con la que trabajará a diario.

Además, valoró positivamente la intensidad del entrenamiento y el ritmo del grupo. Según comentó, la experiencia fue clave para empezar a adaptarse al estilo de juego del equipo.

Un perfil dinámico para el ataque

El nuevo futbolista rojiblanco destacó la experiencia adquirida a lo largo de su carrera internacional. Aseguró que haber competido en distintos contextos le permitió enriquecer su juego y comprender diferentes estilos de fútbol.

Definió su perfil como dinámico, veloz y orientado a generar desequilibrios en ataque. Sin embargo, también remarcó la importancia del trabajo colectivo y su disposición a ayudar a sus compañeros dentro del campo.

Posible debut cercano

Finalmente, Lookman no descartó estar disponible para el compromiso del jueves en la Copa del Rey. Tras entrenar con normalidad, afirmó que se siente preparado si el cuerpo técnico decide darle minutos.

Con el dorsal 22 y un contrato de largo plazo, Ademola Lookman inicia una nueva etapa con la ambición de aportar talento, energía y compromiso a un Atlético de Madrid que suma una pieza más a su proyecto competitivo.