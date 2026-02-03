Menu
Matías Vecino celebra su llegada al Celta tras una larga etapa en Italia

El nuevo centrocampista del Celta de Vigo, el uruguayo Matias Vecino, durante su presentación este martes, en Vigo (Galicia). El internacional uruguayo Matías Vecino, nuevo futbolista del Celta, no escondió este martes su satisfacción por dar el salto al fútbol español después de una larga etapa en Italia, donde defendió las camisetas de Fiorentina, Cagliari, Empoli, Inter y Lazio. EFE/ Salvador Sas

Matías Vecino inició una nueva etapa en su carrera con la satisfacción de cumplir un deseo postergado. El internacional uruguayo fue presentado este martes como nuevo jugador del Celta y no ocultó su entusiasmo por llegar al fútbol español tras una prolongada trayectoria en Italia.

El centrocampista explicó que desde hace tiempo tenía la intención de probar una experiencia fuera de la Serie A. Sin embargo, distintas circunstancias habían impedido que ese salto se concretara antes. Por eso, cuando apareció la opción de incorporarse al club gallego, la decisión fue inmediata.

Un refuerzo de experiencia para el mediocampo

Vecino llega al equipo dirigido por Claudio Giráldez para cubrir las salidas de Damián Rodríguez y Fran Beltrán. En ese contexto, el uruguayo confía en aportar recorrido y equilibrio a un plantel joven que, según destacó, cuenta con mucha calidad.

Además, valoró el momento deportivo que atraviesa el club. Señaló que el Celta viene mostrando un buen nivel tanto en la competición doméstica como en Europa, algo que influyó en su elección.

Reencuentros y adaptación

La llegada a Balaídos también tendrá un componente especial. Vecino volverá a compartir vestuario con Marcos Alonso y con Radu, con quienes coincidió anteriormente en la Fiorentina y el Inter de Milán. Ese conocimiento previo, considera, facilitará su adaptación al grupo.

El mediocentro subrayó que su intención es aportar compromiso y profesionalismo desde el primer día. Aseguró que los aficionados pueden esperar un jugador entregado y dispuesto a dar el máximo en cada partido.

Un nuevo capítulo en España

Vecino firmó contrato con el Celta hasta junio de 2027, cerrando así una etapa marcada por su paso por clubes como Fiorentina, Cagliari, Empoli, Inter y Lazio. Ahora, afronta el reto de competir en LaLiga con la motivación de empezar un capítulo distinto en su carrera.

Finalmente, el uruguayo dejó claro que llega con ambición y con la intención de integrarse rápido en el proyecto. Para él, vestir la camiseta celeste representa no solo un cambio de país, sino también la oportunidad de crecer en un entorno nuevo y exigente.

