El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo colombiano, Gustavo Petro, sostuvieron este martes una reunión a puerta cerrada en la Casa Blanca, sin acceso a la prensa y sin declaraciones públicas al término del encuentro.

Aunque es habitual que Trump permita el ingreso de periodistas al Despacho Oval cuando recibe a mandatarios extranjeros, en esta ocasión la reunión se desarrolló de manera completamente privada. Las únicas imágenes difundidas fueron fotografías oficiales compartidas por la Presidencia de Colombia, en las que ambos líderes aparecen estrechándose la mano en la Columnata Oeste y luego sentados en la Oficina Oval.

Fotografía publicada en la red social X en la cuenta @infopresidencia que muestra al presidente de Colombia, Gustavo Petro (i), junto a su homologo de Estados Unidos, Donald Trump, previo a una reunión este martes, en la Casa Blanca, en Washington (Estados Unidos)/ @infopresidencia

Un encuentro de bajo perfil

La delegación estadounidense estuvo integrada por el vicepresidente JD Vance, el secretario de Estado Marco Rubio y el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno. Por parte de Colombia asistieron la canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Defensa Pedro Sánchez Suárez y el embajador en Washington, Daniel García-Peña.

Sin embargo, el protocolo fue notablemente discreto. Petro no fue recibido por Trump en la entrada de la Casa Blanca ni contó con la tradicional guardia de honor militar. El contraste fue evidente frente a recepciones recientes ofrecidas a otros mandatarios latinoamericanos.

El presidente colombiano llegó a la sede presidencial a las 10:53 hora local en un vehículo oficial del Servicio Secreto estadounidense que portaba la bandera de Colombia, pero el acto se mantuvo lejos de los reflectores.

Narcotráfico como eje central

La reunión Trump Petro tuvo como tema principal la lucha contra el narcotráfico. Washington sostiene que la producción de cocaína se ha incrementado durante el actual Gobierno colombiano. En cambio, Petro defiende su política de sustitución de cultivos y asegura que su enfoque ha dado resultados sostenibles.

El encuentro se produjo cuando Petro se encuentra en la recta final de su mandato, con la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas prevista para el 31 de mayo. Para ambos gobiernos, la cita representó un intento de reencauzar una relación marcada por desacuerdos recientes.

Un año de tensiones acumuladas

Durante el último año, las relaciones bilaterales atravesaron episodios de fuerte fricción. La Administración Trump retiró a Colombia la certificación como país cooperante en la lucha antidrogas, revocó el visado del presidente colombiano e impuso sanciones financieras que lo incluyeron en la llamada Lista Clinton.

Por su parte, Petro ha sido crítico con la política ambiental de Trump, su postura frente a la guerra en Gaza y las operaciones estadounidenses en el Caribe. También cuestionó la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero.

Un gesto previo al diálogo

Días antes del encuentro, ambos mandatarios mantuvieron una conversación telefónica en la que acordaron reunirse. Trump afirmó que Petro había cambiado su actitud y expresó expectativas positivas sobre el diálogo.

Horas antes de la reunión, el Gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos al presunto narcotraficante Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, solicitado por un tribunal federal en Texas. El gesto fue interpretado como una señal de cooperación en un momento diplomáticamente sensible.

La reunión concluyó sin declaraciones públicas. Aun así, dejó claro que, pese a las diferencias, ambos gobiernos buscan mantener abiertos los canales de diálogo en una relación bilateral compleja y en revisión.