Luis Fonsi debuta en la salsa con Cambiaré junto a Feid

Luis fonsi cambiare marca un punto de inflexión en la carrera del artista puertorriqueño. Con este nuevo tema, Fonsi se adentra por primera vez en la salsa tras 27 años de trayectoria, impulsado por una idea clara. La gente necesita bailar. Además, necesita desconectarse de la avalancha de información negativa que domina el día a día.

En una conversación reciente, Fonsi explicó que Cambiaré nace de esa necesidad de alegría. Según dijo, basta encender las noticias para sentir el peso del clima global. Por eso, apostó por una canción luminosa, pensada para levantar el ánimo incluso en un día gris y lluvioso como los de Madrid.

El tema cuenta con la colaboración del colombiano Feid, con quien comparte protagonismo. Juntos construyen una salsa contemporánea que mezcla raíces clásicas con un sonido actual. De este modo, luis fonsi cambiare conecta tradición y presente sin perder frescura.

Bailar como forma de resistencia

Para Fonsi, el mensaje va más allá del ritmo. Cambiaré habla de evolución personal y emocional. No se trata solo de una declaración artística, sino también de una reflexión sencilla. Cambiar es aprender, ajustar y mejorar. Asimismo, la canción funciona como una declaración de amor, donde el compromiso se expresa sin rodeos.

Además, el intérprete subraya que quería un mensaje directo. Nada rebuscado. Una idea clara que cada oyente pueda adaptar a su vida. Cambios personales, profesionales o emocionales. Todo cabe dentro de una canción pensada para disfrutarse en tres minutos de baile.

Un nuevo registro musical

Incursionar en la salsa también representa un cambio creativo. Según explicó, no fue una decisión calculada. La canción simplemente apareció. Antes, cambiar de género era casi impensable. Sin embargo, hoy la música es más libre y el público busca calidad por encima de etiquetas.

Fonsi recordó que creció rodeado de salsa en celebraciones familiares. Por eso, el género siempre estuvo presente, aunque nunca lo había llevado al estudio. Ahora, ese sonido se suma a un recorrido que incluye baladas, pop rock y música urbana.

Riesgo, crecimiento y un nuevo ciclo

A lo largo de su carrera, el cantante ha asumido riesgos constantes. Desde sus estudios de música clásica hasta éxitos globales como Despacito, cada etapa implicó salir de la zona de confort. En ese sentido, luis fonsi cambiare se presenta como el primer capítulo de un nuevo ciclo creativo.

El tema será el primer sencillo de su próximo álbum, aún en proceso. Aunque no hay título definido, Fonsi adelantó que este nuevo trabajo incluirá un color tropical que influirá también en la banda y en la puesta en escena de la gira prevista para finales de año.

Finalmente, el cambio no se limita a lo profesional. Fonsi confesó que también se plantea retos personales, como aprender a estar solo y darse tiempo para sí mismo. Así, Cambiaré no solo invita a bailar. Propone, sobre todo, atreverse a evolucionar.