Punxsutawney phil invierno volvió a marcar el calendario climático de Estados Unidos. Este lunes, la famosa marmota salió de su madriguera en Gobbler’s Knob, en Pensilvania, y vio su sombra. Según la tradición, ese gesto anuncia que el invierno se extenderá durante seis semanas más.

Además, el pronóstico se realizó ante miles de personas que se reunieron para celebrar el Día de la Marmota, una costumbre que se mantiene viva desde 1887. La pequeña localidad de Punxsutawney, situada a unos 100 kilómetros de Pittsburgh, volvió a convertirse en el centro de atención nacional.

De acuerdo con el ritual, si Punxsutawney Phil ve su sombra al salir de su refugio, el invierno continuará. En cambio, si no la ve, la primavera se adelanta. Sin embargo, el método no presume de gran precisión. Su índice de acierto apenas alcanza el 40 %, un detalle que no ha restado popularidad al evento.

Una predicción repetida a lo largo de la historia

A lo largo de sus 139 años de historia, Phil ha visto su sombra en 109 ocasiones. Por eso, el anuncio de un invierno prolongado es, con diferencia, el pronóstico más frecuente. De este modo, la tradición ha construido una narrativa que combina humor, folclore y expectativa colectiva.

Asimismo, la festividad tiene raíces en antiguas prácticas agrícolas europeas, adaptadas con el tiempo a la cultura estadounidense. Con los años, el evento se transformó en un espectáculo mediático que atrae visitantes de distintas partes del país.

La cultura popular y el Día de la Marmota

Sin embargo, el alcance global del Día de la Marmota se consolidó en 1993 con el estreno de la película Groundhog Day, protagonizada por Bill Murray. Desde entonces, Punxsutawney Phil se convirtió en un símbolo cultural que trasciende el pronóstico meteorológico.

Por otra parte, la tradición no se limita a Pensilvania. En Nueva York, la marmota de Staten Island, conocida como Chuck, también vio su sombra este lunes. En consecuencia, su predicción coincidió con la de Phil: seis semanas más de clima invernal.

Finalmente, aunque el rigor científico sea limitado, punxsutawney phil invierno sigue cumpliendo su función principal. Cada año, la marmota ofrece un ritual que mezcla tradición, espectáculo y una excusa perfecta para hablar del clima en pleno invierno.