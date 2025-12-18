En la recta final de 2025, la presentadora venezolana Luz Kelly Pinto celebra un año marcado por importantes logros profesionales que consolidan su crecimiento dentro de la televisión y las plataformas digitales. Su trabajo constante y su versatilidad como comunicadora le han permitido destacar en espacios de alto alcance dentro del entretenimiento latino.

Residenciada en la Ciudad de México, Luz Kelly Pinto forma parte del equipo de presentadores del programa de entretenimiento y noticias SNserio, producción de Multimedios Televisión que se transmite por el Canal 6. Además, ha participado en plataformas como Amazon Music News y Badabun, ampliando su presencia en distintos formatos y audiencias. Su estilo cercano y natural le ha permitido conectar con públicos de diferentes generaciones.

Uno de los momentos más destacados del año fue su viaje a Nueva York para recibir el premio a Mejor Conductora Revelación del Año en los New York Music Awards. Durante la ceremonia, celebrada en la Gran Manzana, el jurado reconoció su carisma, su capacidad de conexión y su proyección como figura emergente dentro de la televisión latina. El galardón reafirma el impacto que ha tenido su trabajo más allá de las fronteras de México.

Durante su discurso, la presentadora expresó su agradecimiento por el reconocimiento y destacó la importancia de seguir abriendo espacios para el talento latino en la industria del entretenimiento. En meses recientes, también participó como parte de la “manada de Lobas” en el concierto de Shakira en la capital mexicana, experiencia que describió como un momento especial dentro de su carrera.

A este logro se suma su nominación como Personalidad Influyente en Los Premios Ícono, que se entregarán en la ciudad de Miami. Estos galardones reconocen a figuras destacadas del talento latino en áreas como medios, plataformas digitales, fotografía y salud, con alcance internacional.

Con estos reconocimientos, Luz Kelly Pinto continúa posicionándose como una de las nuevas figuras a seguir dentro de la televisión en español. Su proyección internacional y su constancia profesional reflejan una carrera en ascenso que sigue sumando pasos firmes dentro de una industria altamente competitiva.