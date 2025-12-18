Menu
Home/Farándula/Amazon lanza Super Saturday con descuentos de última hora antes de Navidad

Amazon lanza Super Saturday con descuentos de última hora antes de Navidad

Facebook
Twitter
Pinterest
Foto cortesia: HM Communications.

Entre las ofertas destacadas se encuentran descuentos de hasta 33 por ciento en el sistema de peinado T3 Aire 360 Multi-Styler, hasta 49 por ciento en el Hydro Flask Travel Tumbler y hasta 50 por ciento en el perfume Charlotte Tilbury Calm Bliss Eau De Parfum. También habrá rebajas en artículos de moda, como botas altas Vince Camuto, accesorios Ted Baker y maletas Away, además de opciones para niños como sets de pintura Crayola.

El evento también pone énfasis en el apoyo a pequeños negocios latinos, una iniciativa que busca visibilizar marcas emergentes dentro de la plataforma. Destacan propuestas como Fillo’s con sus Walking Tamales listos para comer, Luna Sundara con productos de bienestar de origen ético, y Reina Rebelde, una marca de maquillaje latina reconocida por sus fórmulas cruelty-free y de alto impacto.

Más allá de las ofertas, Super Saturday de Amazon se presenta como una solución práctica para cerrar las compras navideñas sin estrés. La combinación de descuentos finales, entrega ágil y apoyo a emprendedores convierte este evento en una oportunidad clave para quienes buscan regalos significativos y puntuales antes de Navidad.

El Especialito

El Especialito

What to read next...
Farándula
Prime Video revela las primeras imágenes de “The Wrecking Crew”
December 18, 4:00 PM
By
Farándula
Luz Kelly Pinto consolida su carrera como host de TV y es premiada en Nueva York
December 18, 2:00 PM
By
Farándula
Frida Kahlo y Diego Rivera llegarán al MoMA con una exposición inspirada en una ópera inédita
December 18, 9:00 AM
By
Farándula
Los Óscar se emitirán gratis por YouTube en todo el mundo desde 2029
December 18, 8:00 AM
By
Farándula
Warner Bros. Discovery rechaza oferta de Paramount y apuesta por acuerdo con Netflix
December 17, 9:00 AM
By
Farándula
Creadores de Hollywood lanzan una coalición para regular el uso de la inteligencia artificial
December 17, 8:00 AM
By
Farándula
‘Fallout’ regresa con una segunda temporada ambientada en New Vegas
December 16, 9:00 AM
By
Farándula
Tony Vega celebrará 50 años de carrera con concierto en Puerto Rico
December 16, 8:00 AM
By

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *