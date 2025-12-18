Entre las ofertas destacadas se encuentran descuentos de hasta 33 por ciento en el sistema de peinado T3 Aire 360 Multi-Styler, hasta 49 por ciento en el Hydro Flask Travel Tumbler y hasta 50 por ciento en el perfume Charlotte Tilbury Calm Bliss Eau De Parfum. También habrá rebajas en artículos de moda, como botas altas Vince Camuto, accesorios Ted Baker y maletas Away, además de opciones para niños como sets de pintura Crayola.

El evento también pone énfasis en el apoyo a pequeños negocios latinos, una iniciativa que busca visibilizar marcas emergentes dentro de la plataforma. Destacan propuestas como Fillo’s con sus Walking Tamales listos para comer, Luna Sundara con productos de bienestar de origen ético, y Reina Rebelde, una marca de maquillaje latina reconocida por sus fórmulas cruelty-free y de alto impacto.

Más allá de las ofertas, Super Saturday de Amazon se presenta como una solución práctica para cerrar las compras navideñas sin estrés. La combinación de descuentos finales, entrega ágil y apoyo a emprendedores convierte este evento en una oportunidad clave para quienes buscan regalos significativos y puntuales antes de Navidad.