Prime Video revela las primeras imágenes de “The Wrecking Crew”

Prime Video dio a conocer las primeras imágenes de The Wrecking Crew, su nueva película de comedia y acción protagonizada por Jason Momoa y Dave Bautista, que se estrenará a nivel mundial el 28 de enero de 2026 en la plataforma.

La cinta presenta a Jonny y James, dos medios hermanos distanciados que se ven obligados a reencontrarse tras la misteriosa muerte de su padre. A partir de ese momento, la búsqueda de respuestas destapa secretos ocultos y pone a prueba sus lealtades, mientras una conspiración amenaza con destruir a su familia.

Las imágenes reveladas ofrecen un primer vistazo al tono de la película, combinando acción intensa, humor y una fuerte carga emocional. Ambientada en las calles de Hawái, The Wrecking Crew apuesta por escenarios vibrantes y secuencias explosivas que refuerzan la química entre sus protagonistas.

La película está dirigida por el cineasta puertorriqueño Ángel Manuel Soto, conocido por su trabajo en Blue Beetle, y cuenta con guion de Jonathan Tropper. El elenco se completa con Claes Bang, Temuera Morrison, Jacob Batalon, Frankie Adams, Miyavi, Stephen Root y Morena Baccarin.

Con estas primeras imágenes, Prime Video adelanta una producción original de alto perfil que promete acción, comedia y una historia familiar cargada de tensión. El estreno de The Wrecking Crew está previsto para finales de enero y marca una de las apuestas más fuertes de la plataforma para iniciar 2026.