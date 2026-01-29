Maluma, Kany García – 1+1 (Official Video)

Maluma y Kany García sorprenden con 1+1, un video oficial donde el pop urbano se encuentra con una sensibilidad más profunda de lo que esperabas. La canción suena como una conversación íntima entre dos voces que exploran el amor en todas sus facetas: el deseo, la duda, la esperanza y ese “más uno” que quiere decir tanto sin decirlo.

En el visual, la estética acompaña esa dualidad con escenas bien cuidadas, miradas que lo dicen todo y una vibra que va entre lo suave y lo intenso. Maluma aporta su sello urbano con naturalidad, mientras Kany pone un toque emocional que equilibra la historia. El resultado es un tema que no solo se escucha, también se siente.