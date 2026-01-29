Clásicos del cine como The Truman Show (1998), Frida (2002) y The Grand Budapest Hotel (2014) figuran entre las 25 películas seleccionadas en 2025 para ingresar al Registro Nacional de Películas de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, un reconocimiento reservado a obras consideradas de especial relevancia cultural, histórica o estética.

La lista incluye títulos emblemáticos de distintas épocas y géneros del cine estadounidense e internacional. Entre ellos destacan The Karate Kid (1984), Glory (1989) y la comedia adolescente Clueless (1995), películas que marcaron generaciones y reflejan distintos momentos sociales y narrativos de la industria.

Creado en 1988 por el Congreso de Estados Unidos, el Registro Nacional de Películas tiene como objetivo preservar el patrimonio cinematográfico del país. Cada año, la Biblioteca del Congreso selecciona 25 cintas que representan aportes significativos a la historia del cine.

“Cuando conservamos películas, conservamos la cultura estadounidense para las generaciones venideras”, afirmó el bibliotecario del Congreso en funciones, Robert Newlen, al anunciar la selección de este año.

Entre las obras destacadas se encuentran también los musicales White Christmas (1954) y High Society (1956), esta última considerada por la Biblioteca como el cierre de la edad dorada del musical hollywoodense y la última película protagonizada por Grace Kelly antes de convertirse en princesa de Mónaco.

El listado de 2025 incluye además cuatro documentales: Brooklyn Bridge (1981), de Ken Burns; Say Amen, Somebody (1982); The Loving Story (2011); y The Wrecking Crew (2008), que rinden homenaje a distintos aspectos de la historia, la música y los derechos civiles en Estados Unidos.

Uno de los apartados más destacados de esta edición es el reconocimiento al cine silente, con la incorporación de seis películas realizadas entre finales del siglo XIX y la década de 1920. Entre ellas se encuentra The Tramp and the Dog (1896), considerada la primera película comercial filmada en Chicago, junto a otros títulos clave de los orígenes del lenguaje cinematográfico.

Completan la selección producciones como The Thing (1982), The Big Chill (1983), Philadelphia (1993), Before Sunrise (1995), The Hours (2002), The Incredibles (2004) e Inception (2010).

Con estas incorporaciones, el Registro Nacional de Películas alcanza 925 títulos preservados, algunos custodiados directamente por la Biblioteca del Congreso y otros en colaboración con archivos cinematográficos y titulares de derechos.

Para ser considerada, una película debe tener al menos diez años de antigüedad y ser nominada por el público. La Biblioteca del Congreso mantiene abierta la recepción de propuestas hasta el 15 de agosto, antes de definir la selección anual definitiva.