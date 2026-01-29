Tom Brady y Robert Kraft se sumaron este miércoles a las críticas contra el Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional tras conocerse que Bill Belichick no fue elegido en su primer año de elegibilidad, una decisión que ha generado sorpresa y debate dentro y fuera de la NFL.

El martes se confirmó que Belichick no alcanzó los 40 de los 50 votos necesarios para ingresar en la clase de 2026, pese a ser el entrenador más ganador en la historia de la liga y una figura central en la era más exitosa de los New England Patriots.

Brady, quien jugó bajo las órdenes de Belichick durante 20 temporadas y conquistó seis Super Bowls con el equipo, expresó su desconcierto por la decisión del comité de votación.

“No lo entiendo. Estuve con él todos los días durante 20 años. Si él no es un miembro del Salón de la Fama en su primera votación, entonces ningún entrenador debería serlo”, afirmó el exquarterback, hoy analista de televisión.

Brady recordó el impacto decisivo de Belichick en su carrera y lo calificó como el mejor entrenador que ha existido en la NFL. Señaló que, si tuviera que elegir a un técnico para ganar un Super Bowl con solo una temporada de margen, su elección sería clara.

Por su parte, Robert Kraft, propietario de los Patriots desde 1994 y responsable de contratar a Belichick en el año 2000, también calificó la exclusión como incomprensible. Bajo su gestión, la franquicia se convirtió en la más exitosa de la historia de la liga, con seis títulos y múltiples apariciones en el Super Bowl.

“No se puede entender. Es el mejor entrenador de todos los tiempos y merece estar en el Salón de la Fama en su primera votación”, aseguró Kraft, quien además es uno de los finalistas para ingresar al recinto este año.

La polémica trascendió el ámbito deportivo y llegó incluso a la esfera política. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó públicamente al comité de votación y vinculó la decisión con otras normas recientes de la NFL que considera equivocadas.

La ausencia de Belichick en la lista inicial ha sorprendido a jugadores, entrenadores y analistas, especialmente por el precedente de otros técnicos históricos que sí ingresaron en su primer año de elegibilidad.

Los nuevos miembros del Salón de la Fama serán anunciados oficialmente durante la ceremonia de los NFL Honors, programada para el próximo 5 de febrero en San Francisco, California. Mientras tanto, el debate sobre la exclusión de Belichick continúa creciendo dentro del mundo del fútbol americano.