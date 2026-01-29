Más de 15 sacerdotes y alrededor de un centenar de activistas realizaron una procesión este lunes hacia un tribunal migratorio en Miami para denunciar lo que consideran prácticas migratorias “crueles” por parte del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), en una muestra del creciente involucramiento de líderes religiosos en el debate migratorio en Estados Unidos.

La movilización culminó frente a la Corte de Inmigración de Miami, donde los participantes elevaron oraciones y mensajes de denuncia por la muerte de 32 migrantes bajo custodia de ICE durante 2025 y seis más en lo que va de 2026, así como por los casos de Renée Good y Alex Pretti, ciudadanos estadounidenses que murieron por disparos de agentes migratorios en Mineápolis, Minesota.

“Estamos experimentando el devastador impacto de políticas migratorias inhumanas en miembros de nuestras comunidades, amigos y familiares, incluyendo la pérdida de vidas”, expresó Brian Strassburger, sacerdote jesuita de Brownsville, Texas, durante el acto frente al tribunal.

La procesión comenzó tras una misa bilingüe en la Iglesia Gesu, la parroquia católica más antigua de Miami, y recorrió varias calles del centro de la ciudad con pancartas que decían “No están solos”, “Los refugiados e inmigrantes son bienvenidos aquí” y “Jesús era un refugiado y le diste la bienvenida”.

Al llegar a la corte, los líderes religiosos recordaron denuncias sobre detenciones de migrantes tras sus audiencias judiciales. “Venimos aquí pidiendo a Dios la gracia y el valor de defender la dignidad de todas las personas frente a la crueldad y la deshumanización”, añadió Strassburger.

El rol de los líderes religiosos

La protesta en Miami se suma a otras acciones recientes de líderes religiosos en distintas partes del país. En Minesota, más de 100 miembros del clero fueron arrestados la semana pasada durante una manifestación contra las deportaciones en el aeropuerto de Saint Paul-Mineápolis.

Los sacerdotes también recordaron que la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB) advirtió en noviembre pasado sobre un “clima de temor y ansiedad” generado por prácticas de perfilamiento y la aplicación de las leyes migratorias.

Ellie Hidalgo, codirectora del grupo religioso Discerning Deacons, afirmó que los católicos sienten la obligación moral de pronunciarse. “Tenemos que defender los derechos humanos y los valores que Jesús enseñó, como amar al prójimo y acoger al extranjero”, señaló.

Denuncias también en Florida

Aunque la movilización estuvo marcada por los hechos ocurridos en Minesota, los participantes alertaron sobre denuncias similares en Florida, donde organizaciones comunitarias reportan separaciones familiares durante operativos migratorios.

“Escuchamos constantemente historias de familias que llevaban años viviendo aquí, con trabajo, casa e iglesia, y que de repente son separadas de una manera muy dura”, afirmó Hidalgo, quien pidió que estas prácticas cesen.

Las autoridades federales han defendido que los operativos migratorios buscan aplicar la ley vigente y priorizar casos considerados una amenaza a la seguridad pública, mientras que los líderes religiosos insisten en que el enfoque actual tiene un impacto humano que, a su juicio, no puede ignorarse.