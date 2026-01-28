El precio del oro superó este miércoles los 5.300 dólares por onza, alcanzando un nuevo máximo histórico, impulsado por la debilidad del dólar y la expectativa de los mercados ante las decisiones de política monetaria que anunciará más tarde la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

A las 9:30 horas (8:30 GMT), el metal precioso registraba una subida del 2,53 %, cotizando en 5.311,08 dólares por onza, un nivel nunca antes visto.

Con este avance, el oro revalida los récords alcanzados durante la madrugada, cuando ya había superado la barrera de los 5.200 dólares. En la sesión anterior, el metal amarillo había marcado otro máximo histórico al cerrar en 5.182,11 dólares.

En lo que va de enero, el oro acumula una revalorización del 22,82 %, después de haber cerrado 2025 en 4.319,37 dólares, consolidando su fuerte tendencia alcista en el inicio del año.

Analistas del mercado señalan que el oro se ha afianzado como un activo clave de diversificación, respaldado por varios factores estructurales. Entre ellos destacan la reducción progresiva de la dependencia del dólar por parte de los bancos centrales, el aumento de las tensiones geopolíticas y la búsqueda de activos refugio en un contexto de incertidumbre económica global.

Además, la atención de los inversores está puesta en la reunión de la Fed, que podría ofrecer señales sobre la evolución de los tipos de interés, un elemento determinante para el comportamiento de los metales preciosos.

En paralelo, la plata también muestra avances significativos. A esta misma hora, el metal subía un 2,05 %, hasta situarse en 114,37 dólares por onza.

La plata había registrado en la jornada anterior una subida del 7,85 %, alcanzando los 112 dólares, aunque sin lograr superar el máximo reciente de 117,71 dólares marcado un día antes.

El fuerte comportamiento de ambos metales refleja un mercado atento a los movimientos de la política monetaria y a un entorno financiero marcado por la volatilidad y la búsqueda de refugio.