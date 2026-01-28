Un hombre fue arrestado este martes después de rociar con un líquido a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un mitin celebrado en Mineápolis, Minnesota, en un incidente que generó momentos de tensión entre los asistentes. La legisladora no presentó heridas aparentes y decidió continuar con su discurso tras la agresión.

Omar, representante por Minnesota y de origen somalí, se encontraba ofreciendo un acto público en el que abordaba los recientes operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad cuando el agresor, sentado entre el público frente al escenario, se levantó repentinamente y la atacó.

Según imágenes difundidas por Fox News, el hombre utilizó una jeringuilla para lanzar un líquido hacia el torso de la congresista y luego avanzó señalándola con la mano, antes de ser reducido por personal de seguridad que se abalanzó sobre él y lo inmovilizó en el suelo.

De acuerdo con medios locales que citaron al equipo de Omar, la sustancia desprendía un fuerte olor, y se cree que podría tratarse de vinagre, aunque las autoridades no han confirmado oficialmente la naturaleza del líquido.

En el momento del incidente, Omar criticaba las políticas migratorias federales y expresaba su respaldo a la abolición de ICE, así como a las recientes peticiones de renuncia o destitución de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, tras la muerte de dos personas durante operativos federales en Mineápolis en enero.

Tras la intervención del equipo de seguridad, se escucharon expresiones de alarma entre los asistentes, mientras la congresista hacía gestos indicando su intención de seguir con el acto. Minutos después, retomó la palabra ante el público.

“Vamos a continuar”, dijo Omar, antes de añadir que la comunidad de Minnesota “seguirá adelante” pese a los intentos de intimidación. El público respondió con aplausos mientras el evento proseguía bajo mayores medidas de seguridad.

Ilhan Omar ha sido una figura destacada en el debate nacional sobre inmigración y política exterior y, en los últimos años, ha recibido críticas públicas por parte del presidente Donald Trump y otros miembros de su Administración. El lunes, el mandatario volvió a referirse a la congresista en comentarios sobre su trayectoria personal y su situación económica.

Las autoridades locales no han ofrecido detalles adicionales sobre los cargos que enfrentará el detenido, ni sobre si el ataque será investigado como un delito de motivación política. La oficina de Omar tampoco ha informado de consecuencias médicas derivadas del incidente.