El regreso de BTS a los escenarios ya tiene fecha, lugar y formato. Tras cuatro años de espera, el grupo ofrecerá un concierto gratuito en Seúl para unos 15.000 espectadores. Además, se espera que miles de fans se reúnan en los alrededores para acompañar el evento.

Según informó este miércoles la agencia local Yonhap, el espectáculo se celebrará el 21 de marzo en la plaza de Gwanghwamun. El alcalde de Seúl, Oh Se-hoon, destacó el peso simbólico del lugar. También afirmó que el país entero parece estar pendiente del regreso.

Un show con tradición y puesta en escena ceremonial

El concierto combinará música de BTS con elementos tradicionales coreanos. En ese contexto, el plan incluye una entrada ceremonial. Fuentes citadas por Yonhap señalan que los siete integrantes aparecerían caminando desde el palacio de Gyeongbokgung. Así, la puesta en escena recrearía una especie de procesión real.

Además, se prevé la participación de unos 50 bailarines y 13 músicos de una troupe tradicional. El concepto estará ligado al próximo álbum del grupo, titulado Arirang.

Arirang, el nuevo álbum que marca el regreso

El disco se lanzará el 20 de marzo, un día antes del concierto. Su nombre alude a la canción folclórica más representativa de Corea. Por ello, la propuesta apunta a reforzar una idea de identidad y unión nacional. Al mismo tiempo, busca conectar con el público global.

Pantallas gigantes y una multitud esperada

Aunque el concierto será para 15.000 asistentes, el plan contempla ampliar el alcance. Por otra parte, se instalarán pantallas gigantes para unas 13.000 personas en la cercana Seoul Plaza, frente al Ayuntamiento. De este modo, más fans podrán seguir el espectáculo en directo.

Observadores locales citados por el medio también estiman una afluencia de hasta 200.000 personas en la zona. Esto incluiría a quienes acudan a áreas designadas para vivir el ambiente.

Entradas gratis y transmisión mundial

Las reservas para las entradas gratuitas se anunciarán “pronto” en Weverse, la plataforma de comunidad de fans operada por Hybe. Finalmente, el concierto será emitido en directo a las 20:00 hora local por Netflix.

La dirección estará a cargo de Hamish Hamilton, conocido por su trabajo en premios y eventos internacionales. Con todo, el regreso de BTS apunta a convertirse en uno de los eventos musicales más grandes del año en Corea del Sur.