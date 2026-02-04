El centrocampista de la Real Sociedad Brais Méndez ha sido sancionado con dos partidos de suspensión por el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol, tras su expulsión en el encuentro ante el Athletic Club disputado en San Mamés.

La tarjeta roja fue mostrada por el colegiado Guillermo Cuadra Fernández en el minuto 83. La acción se produjo después de un lance con Aitor Paredes que generó polémica entre ambos equipos.

El motivo de la sanción

Según el acta arbitral, la expulsión se debió a una conducta violenta. El árbitro reflejó que Méndez dio “un manotazo en la cara a un adversario con uso de fuerza excesiva” cuando el balón no estaba en juego.

Por ello, el Comité impuso la sanción por producirse la acción al margen del juego. Además, se aplicó la multa accesoria prevista en el artículo 130.2 del Código Disciplinario.

Más sanciones en Primera División

Asimismo, Pathe Ciss, centrocampista del Rayo Vallecano, recibió un partido de suspensión. El senegalés fue expulsado tras una dura entrada sobre Dani Ceballos en el encuentro ante el Real Madrid.

En este caso, la sanción se aplicó por producirse la acción de forma violenta durante el juego. También conllevó multa accesoria, según el artículo 130.1.

Por otra parte, el rayista Pep Chavarría, expulsado por doble amonestación en el Santiago Bernabéu, cumplirá un partido de suspensión. El Comité desestimó las alegaciones presentadas por el club.

Castigos en Segunda División

En Segunda División, Juan Ferney Otero, del Sporting de Gijón, fue sancionado con dos partidos. El Comité consideró que su acción violenta se produjo al margen del juego.

Además, Stanko Juric, del Valladolid, recibió un partido de suspensión por una falta violenta durante el encuentro.

Sanciones por acumulación y otros casos

También fueron sancionados con un partido por acumulación de amonestaciones Antonio Pacheco, Mikel Rodríguez, Glorian Miguel, Carlos Albarrán, José Corpas, Pablo Ramón, Baila Diallo, Stefan Dzodic, José Joaquín Matos, Jeremy Mellot, Fabrizio Brignani y Rafel Bauza.

Jorge Moreno, del Cádiz, fue castigado con un encuentro por doble amonestación.

Finalmente, Juan Mayo, fisioterapeuta de la Cultural Leonesa, deberá cumplir tres partidos de sanción. En tanto, Víctor Orta, director deportivo del Valladolid, fue sancionado con seis encuentros, dos por protestas y cuatro por conducta violenta leve hacia los árbitros tras un partido ante el Córdoba.