El flan de chocolate es una variación natural de un postre que ya entiende el equilibrio. No busca reemplazar al flan clásico, sino dialogar con él. El cacao aporta profundidad, un amargor suave y una sensación más larga en boca, mientras el caramelo sigue marcando el ritmo, lento y preciso. Es un postre que se construye con paciencia y se disfruta frío, cuando todo ya se asentó.

En muchas cocinas latinoamericanas, el flan es sinónimo de sobremesa tranquila. Esta versión con chocolate conserva esa lógica. No es pesada ni exagerada. Es firme pero cremosa, con capas bien definidas y un final limpio.

Ingredientes

Para el caramelo

150 g de azúcar

3 cucharadas de agua

Para el flan

4 huevos

1 lata de leche condensada

1 lata de leche evaporada

80 g de chocolate oscuro

1 cucharadita de vainilla

Preparación

Precalienta el horno a 180 °C. En una cacerola pequeña, coloca el azúcar y el agua. Cocina a fuego medio sin mover hasta obtener un caramelo dorado. Vierte el caramelo con cuidado en el fondo de un molde para flan, cubriendo bien la base. Reserva. Derrite el chocolate a baño maría o a fuego muy bajo. Deja entibiar. En una licuadora o bol, mezcla los huevos, la leche condensada, la leche evaporada y la vainilla. Añade el chocolate derretido y mezcla hasta integrar por completo. Vierte la mezcla en el molde caramelizado. Coloca el molde dentro de una bandeja con agua caliente para cocinar a baño maría. Hornea durante 50 a 60 minutos, hasta que el centro esté firme pero aún tiemble ligeramente. Retira del horno, deja enfriar a temperatura ambiente y luego refrigera al menos 4 horas antes de desmoldar.

Consejos útiles

Usa chocolate con buen porcentaje de cacao. El sabor final depende de eso.

No batas en exceso. Demasiado aire arruina la textura.

El baño maría debe ser estable, con agua caliente pero sin hervir fuerte.

Desmolda pasando un cuchillo por los bordes y calentando brevemente la base del molde.

El flan de chocolate se sirve frío, con el caramelo ya líquido y las capas bien definidas. No necesita decoración ni acompañamientos. Cada cucharada combina suavidad, cacao y dulzor controlado. Es un postre que no se apura y que entiende que, a veces, menos es exactamente lo correcto.