Spurs Lakers NBA Cup: San Antonio sorprende en Los Ángeles y avanza a semifinales

Spurs Lakers NBA Cup: San Antonio sorprende en Los Ángeles y avanza a semifinales

Foto de archivo de Luka Doncic (i) disputando el balón con Stephon Castle. San Antonio Spurs superó este miércoles a Los Angeles Lakers en la NBA Cup y jugará las semifinales del Oeste contra Oklahoma City Thunder. EFE/ Ariana Ruiz

Los San Antonio Spurs dieron el golpe de la jornada al imponerse 119-132 a los Lakers en el Staples Center, un triunfo que les permite clasificarse para las semifinales del Oeste de la NBA Cup, donde enfrentarán a los imponentes Oklahoma City Thunder. El duelo representó el regreso de los Spurs a una eliminatoria por primera vez desde 2019, después de seis temporadas sin fases finales en la NBA. La victoria llega en medio de un mes complicado sin Victor Wembanyama, aún en recuperación por una lesión en la pantorrilla.

Stephon Castle firmó una actuación monumental con 30 puntos, 10 rebotes y 6 asistencias, convirtiéndose en el motor absoluto de un equipo que necesitaba liderazgo para seguir con vida. Castle estuvo acompañado por un reparto ofensivo de siete jugadores en dobles dígitos: De’Aaron Fox aportó 20 puntos, Kendon Johnson 17, Harrison Barnes y Julian Champagnie 16 cada uno, Dylan Harper 13 y Luke Kornet 10. Aunque Wembanyama podría estar disponible para el partido del sábado en Las Vegas, llegaría sin ritmo competitivo tras su larga ausencia.

Los Lakers, campeones de la primera edición de la NBA Cup en 2023, buscaban repetir título con Luka Doncic como figura principal. El esloveno sumó 35 puntos y 8 asistencias, mientras Marcus Smart firmó 26 puntos y LeBron James coqueteó con el triple-doble gracias a 19 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias. Aun así, la defensa angelina no logró contener la agresividad constante de los Spurs, que se adelantaron en los últimos minutos del primer cuarto y nunca perdieron el control del marcador, llegando a dominar por 24 puntos.

Un parcial de 18-4 en el último periodo dio esperanza a los Lakers, reduciendo la desventaja a solo ocho puntos con menos de cuatro minutos por jugar. Sin embargo, un triple decisivo de Fox frenó la remontada y devolvió la tranquilidad a San Antonio, que sentenció el partido desde la línea de tiros libres y la superioridad en la pintura.

La final a cuatro de la NBA Cup se disputará este sábado en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Orlando Magic y New York Knicks abrirán la jornada con la semifinal del Este, mientras que Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs cerrarán la noche con la semifinal del Oeste. Es la primera vez que Magic, Knicks y Spurs llegan a esta instancia, mientras que los Thunder repiten tras alcanzar la final el año pasado, donde cayeron ante los Milwaukee Bucks.

