La mujer acusada de disparar contra la residencia de la cantante Rihanna en Los Ángeles se declaró no culpable este miércoles, en un caso que ha generado alarma por la gravedad de los hechos y la cercanía con la artista y su familia.

Ivanna Ortiz, de 35 años y residente de Florida, enfrenta múltiples cargos tras el tiroteo ocurrido el pasado 8 de marzo en el exclusivo vecindario de Beverly Crest.

Disparos contra la vivienda con la familia dentro

Según las autoridades, Ortiz llegó a la propiedad en un Tesla blanco y presuntamente abrió fuego con un rifle semiautomático contra la vivienda.

En ese momento, Rihanna, su pareja A$AP Rocky y sus tres hijos se encontraban dentro de la casa, aunque ninguno resultó herido.

La Fiscalía sostiene que la acusada habría disparado alrededor de 20 veces con un arma tipo AR.

Más de una docena de cargos

Ortiz enfrenta un cargo de intento de asesinato, diez cargos de agresión con arma semiautomática y tres cargos adicionales por disparar contra una vivienda.

De ser declarada culpable, podría enfrentar una condena máxima de cadena perpetua.

Debate por la fianza y riesgo de fuga

Inicialmente, la fianza fue fijada en 10 millones de dólares, pero posteriormente se redujo a 1.875.000.

La defensa solicitó una nueva reducción, pero la Fiscalía se opuso argumentando que existe riesgo de fuga, ya que la acusada reside fuera de California y tiene antecedentes de arresto.

Investigación apunta a posible obsesión

Las autoridades continúan investigando el motivo del ataque.

Parte de las pesquisas se centra en publicaciones en redes sociales de la sospechosa, donde mencionaba a la artista y le pedía que le hablara directamente, lo que podría indicar un comportamiento obsesivo.

Próxima audiencia

El caso continuará el próximo 8 de abril, cuando se celebrará una nueva audiencia clave para determinar los próximos pasos del proceso judicial.