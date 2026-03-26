Más de 11.000 niños ciudadanos de Estados Unidos han sido separados de al menos uno de sus padres durante los primeros meses del actual mandato presidencial, como consecuencia de una intensificación en las detenciones migratorias.

La cifra surge de una investigación reciente que pone en evidencia el impacto directo de estas medidas en familias, especialmente dentro de la comunidad latina.

Un impacto diario en las familias

El informe indica que, en promedio, más de 50 niños pierden contacto con uno de sus padres cada día debido a arrestos, detenciones o deportaciones.

La situación afecta de manera desproporcionada a familias latinas, muchas de ellas con años de residencia en el país y con hijos nacidos en territorio estadounidense.

Aumento en las deportaciones de madres

Uno de los datos más llamativos del análisis es el incremento en la deportación de mujeres.

Según el informe, las madres están siendo deportadas a un ritmo cuatro veces mayor que en la administración anterior, lo que intensifica el impacto emocional y económico en los hogares.

La mayoría sin antecedentes graves

El 75 % de las personas detenidas no tiene antecedentes penales graves, lo que ha generado críticas sobre los criterios utilizados en las políticas migratorias actuales.

Los datos provienen de registros oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que incluyen información sobre los hijos menores de los detenidos.

Críticas y preocupación social

Organizaciones y líderes comunitarios han denunciado que estas prácticas están afectando directamente la estabilidad de miles de familias.

Advierten que la separación de padres e hijos puede tener consecuencias a largo plazo en el bienestar emocional, educativo y económico de los menores.

Un problema que sigue creciendo

El análisis cubre datos hasta mediados de 2025, lo que sugiere que la cifra podría seguir aumentando si las políticas actuales continúan sin cambios.

Mientras tanto, el debate sobre inmigración en Estados Unidos vuelve a centrarse no solo en la legalidad, sino en el impacto humano de las decisiones políticas.