Frida Kahlo (1907–1954) y Diego Rivera (1886–1957) protagonizarán a partir de marzo de 2026 una exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) que reunirá obras clave de ambos artistas y dialogará directamente con una nueva producción operística de la Ópera Metropolitana de la ciudad.

La muestra, titulada ‘Frida and Diego: The Last Dream’, estará abierta al público del 29 de marzo al 12 de septiembre de 2026 y se inspira en la ópera ‘El último sueño de Frida y Diego’, una creación original de la compositora ganadora del Grammy Gabriela Lena Frank y del dramaturgo ganador del Premio Pulitzer Nilo Cruz.

La ópera, ambientada en el Día de Muertos y concebida como una exploración mítica de la compleja relación artística y personal entre Kahlo y Rivera, se estrenará el 14 de mayo en la Metropolitan Opera y permanecerá en cartel hasta el 5 de junio.

Un diálogo entre artes visuales y escénicas

Según informó el MoMA en un comunicado, la exposición incluirá cinco pinturas y un dibujo de Frida Kahlo, junto con más de una docena de obras de Diego Rivera, presentadas en un montaje que busca trasladar al visitante al universo simbólico y emocional de la ópera.

El diseño expositivo estará a cargo de Jon Bausor, codirector de vestuario de la producción operística, cuyo trabajo recreará la atmósfera mística del espectáculo teatral y ofrecerá un nuevo contexto interpretativo para algunas de las obras más emblemáticas de la pareja.

Un vínculo histórico con el MoMA

El museo subraya que la exposición tiene un significado especial, ya que tanto Kahlo como Rivera mantuvieron una relación única con el MoMA, que desde hace décadas alberga piezas fundamentales de ambos artistas.

Entre las obras más reconocidas de Kahlo presentes en la colección del museo figuran ‘Self-Portrait with Cropped Hair’ (1940) y ‘Fulang-Chang y yo’ (1937). Por parte de Rivera, destacan ‘Flower Festival: Feast of Santa Anita’ (1931) y ‘Agrarian Leader Zapata’ (1931), consideradas pilares de su producción muralista y pictórica.

Un legado que sigue inspirando

Con un enfoque interdisciplinario, la exposición propone un diálogo entre pintura, dibujo, escenografía y música, con el objetivo de revisitar la vigencia creativa de Kahlo y Rivera y su influencia en artistas contemporáneos de distintas disciplinas.

Para el MoMA, esta colaboración con la Ópera Metropolitana permitirá arrojar “nueva luz” sobre cómo el arte innovador de la pareja mexicana continúa resonando en el panorama cultural global, más de medio siglo después de su muerte.