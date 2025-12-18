Julio dejó una fotografía clara del deporte internacional: el contraste entre la irrupción de nuevas figuras y el regreso, a veces forzado, de viejas glorias, además de una preocupante inestabilidad futbolística en las selecciones de Estados Unidos, México y Canadá, los tres países que organizarán el Mundial de 2026.

Mientras un Chelsea joven y ambicioso conquistó el Mundial de Clubes en territorio estadounidense, el legendario Manny Pacquiao, a los 46 años, decidió abandonar su retiro para volver al ring, en una muestra de que el relevo generacional no avanza al mismo ritmo en todas las disciplinas.

Un Chelsea casi juvenil domina el Mundial de Clubes

Con un plantel repleto de futbolistas jóvenes y bajo la dirección del italiano Enzo Maresca, el Chelsea se proclamó campeón del primer Mundial de Clubes con 32 equipos, disputado del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos.

Los londinenses desafiaron los pronósticos que favorecían a clubes como Real Madrid, París Saint-Germain, Bayern de Múnich o Manchester City, todos ellos con plantillas plagadas de estrellas consagradas.

En la final, el Chelsea goleó 3-0 al PSG del español Luis Enrique, que había llegado como gran favorito tras aplastar 4-0 al Real Madrid en semifinales y eliminar al Bayern con un 2-0 en cuartos de final. La figura emergente Cole Palmer simbolizó el éxito de un proyecto basado en juventud y ritmo.

La mejor actuación de un club americano fue la del Fluminense, eliminado en semifinales precisamente por el Chelsea, mientras que Boca Juniors y River Plate quedaron fuera en la fase de grupos, evidenciando el mal momento del fútbol argentino a nivel de clubes.

Pacquiao vuelve al ring y divide opiniones

En el boxeo, el contraste fue evidente. Manny Pacquiao, el único campeón mundial en ocho divisiones, regresó el 19 de julio en Las Vegas para enfrentar al estadounidense Mario Barrios, monarca welter del Consejo Mundial de Boxeo.

El combate terminó en decisión dividida. Un juez vio ganar a Barrios 115-113 y los otros dos marcaron empate 114-114, resultado que otorgó la victoria al boxeador de 30 años y fue recibido con abucheos por el público del MGM Grand Arena, que consideró ganador al filipino.

Más allá del resultado, la pelea dejó abierta la discusión sobre hasta qué punto el deporte sigue dependiendo de figuras del pasado para mantener el interés.

México gana, Estados Unidos duda y Canadá tropieza

En fútbol de selecciones, la Copa Oro de la Concacaf también dejó señales de alerta. México se impuso 1-2 a Estados Unidos en la final disputada el 6 de julio en Houston, un resultado que debilitó aún más la posición del técnico estadounidense Mauricio Pochettino.

Peor fue el panorama para Canadá, eliminada en cuartos de final por Guatemala, un fracaso mayúsculo para una selección que aspiraba a consolidarse como potencia regional de cara al Mundial que coorganizará en menos de dos años.

Chávez Jr., del ring a los tribunales

Julio también estuvo marcado por un episodio extradeportivo. Julio César Chávez Jr. fue detenido el 2 de julio en Estados Unidos, días después de perder su combate ante el youtuber y boxeador Jake Paul, celebrado el 28 de junio.

Las autoridades estadounidenses lo vincularon a presuntas irregularidades migratorias y a una investigación que lo relaciona con el Cártel de Sinaloa. Además, una indagatoria de la Fiscalía General de la República de México señala que Chávez Jr. habría participado en agresiones contra miembros del grupo criminal por órdenes de uno de sus líderes.