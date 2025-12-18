El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos descendió en noviembre hasta el 2,7 % interanual, tres décimas menos que el dato registrado en septiembre, informó este jueves el Buró de Estadísticas Laborales (BLS). Se trata de la primera publicación clave sobre inflación tras el reciente cierre del Gobierno federal, que impidió la recopilación de datos económicos durante octubre.

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles de la energía y los alimentos, también mostró una desaceleración y se situó en el 2,6 %, cuatro décimas por debajo del último reporte disponible. El dato sorprendió a los analistas, que anticipaban una tendencia al alza debido al impacto de la política arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump.

Aunque ambos indicadores quedaron por debajo de las previsiones del mercado, que apuntaban a cifras cercanas al 3,1 %, la inflación continúa por encima del objetivo del 2 % que la Reserva Federal (Fed) utiliza como referencia para sus decisiones de política monetaria.

Evolución mensual de los precios

En términos mensuales, entre septiembre y noviembre, tanto el IPC general como el subyacente registraron un aumento del 0,2 %, una moderación frente al repunte previo del 0,3 % en el índice general.

El sector energético volvió a ser el principal factor de presión inflacionaria, con un incremento del 1,1 % en el período analizado. Dentro de este grupo, el precio de la gasolina subió un 0,9 %.

Los alimentos registraron un alza más contenida del 0,1 %, después de haber aumentado un 0,2 % en septiembre.

En comparación interanual, los precios de la energía crecieron un 4,2 %, mientras que los alimentos aumentaron un 2,6 %.

Sectores con mayores variaciones

Entre las categorías que experimentaron mayores incrementos entre septiembre y noviembre se encuentran muebles y artículos para el hogar, comunicaciones y cuidado personal.

En contraste, los precios de alojamiento fuera del hogar, ocio y ropa registraron descensos durante el mismo período.

Datos incompletos por el cierre del Gobierno

La publicación del IPC correspondiente a octubre fue cancelada, ya que no fue posible recopilar los datos de precios de forma retroactiva tras la paralización de la Administración federal. Durante ese periodo tampoco se difundieron cifras clave como el desempleo o las estimaciones del Producto Interior Bruto.

El cierre del Gobierno, que se prolongó durante 43 días, generó un inusual apagón estadístico. La inflación fue una de las pocas excepciones debido a su relevancia para el cálculo del costo de vida y los ajustes de los beneficios de la Seguridad Social.

Los últimos datos disponibles antes del cierre, correspondientes a septiembre, mostraban una inflación interanual del 3 %, una décima más que en agosto, mientras que la inflación subyacente se situaba también en el 3 %, con una ligera reducción frente al 3,1 % previo.

La falta de información macroeconómica completa ha dificultado el análisis del panorama económico actual y ha añadido complejidad a las decisiones de la Reserva Federal en un contexto de desaceleración gradual de los precios.