El Gran Soberano Jochy Santos marcó el momento más importante de la noche en la reciente edición de los Premios Soberano, donde el humorista y productor fue reconocido por más de cuatro décadas de trayectoria en los medios dominicanos.

Durante su discurso, Santos pidió elevar el nivel del contenido en radio, televisión y plataformas digitales, haciendo un llamado directo a reducir el uso de lenguaje obsceno y promover una comunicación más respetuosa.

La gala, organizada por Acroarte, reunió a grandes figuras de la música latina y dominicana, combinando celebraciones, homenajes y momentos de fuerte carga emocional.

Música en vivo y grandes presentaciones

El evento abrió con una presentación de Milly Quezada, quien interpretó el tema “Vive”. A ella se unió Elvis Crespo con “Para darte mi vida”, reviviendo una colaboración icónica.

El colombiano Fonseca, quien participó por primera vez en la ceremonia, ofreció un repertorio de éxitos y recibió un Soberano Internacional. El artista expresó su emoción por compartir escenario con figuras dominicanas y destacó su colaboración con Juan Luis Guerra.

La noche también contó con la energía de Toño Rosario, quien mantuvo el protagonismo del merengue con su estilo característico.

Premios destacados de la noche

Héctor Acosta, conocido como “el Torito”, fue uno de los grandes ganadores al llevarse los premios de Merengue y Merenguero del Año, en un momento especial tras superar una batalla contra el cáncer.

En la categoría de Merengue Típico, el reconocimiento fue para El Prodigio, cuya popularidad ha crecido tras presentaciones internacionales recientes.

El bachatero Dalvin La Melodía fue reconocido como Revelación del Año, mientras que el creador de contenido Santiago Matías, Alofoke, volvió a imponerse como Soberano del Público por cuarto año consecutivo.

Homenajes y momentos emotivos

Uno de los segmentos más impactantes fue el homenaje a las víctimas del colapso de la discoteca Jet Set en 2025, una tragedia que dejó 236 fallecidos.

La interpretación de Marta Heredia generó uno de los momentos más emotivos de la noche, acompañada de imágenes de artistas fallecidos, entre ellos Rubby Pérez.

El grupo Barak también aportó un momento de reflexión con su interpretación, reforzando el tono sensible del homenaje.

Mensajes más allá del espectáculo

La gala no estuvo exenta de mensajes sociales y políticos. La actriz Carlota Carretero, al recibir un reconocimiento especial, cerró su intervención con un mensaje que generó reacciones.

Por su parte, el cantautor José Antonio Rodríguez hizo un llamado a la paz, destacando la importancia de evitar conflictos en lugar de glorificarlos.

El evento concluyó con presentaciones urbanas, incluyendo a Shadow Blow y Yailín La Más Viral, cerrando una noche que mezcló celebración, memoria y reflexión.